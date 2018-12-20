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İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Agalday oldu

Aylin Agalday, Kasım 2018 tarihi itibariyle Boehringer Ingelheim Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Agalday oldu

Aylin Agalday, Kasım 2018 tarihi itibariyle Boehringer Ingelheim Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:45
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İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Agalday oldu

İnsan Kaynakları alanında ağırlıklı uluslararası şirketlerde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Aylin Agalday; Turkcell, British American Tobacco gibi şirketlerde farklı seviyelerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve Estee Lauder Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü yaptı. 2003-2005 yılları arasında Boehringer Ingelheim’da Ücretlendirme ve Çalışan Gelişimi konularında da görev alan Aylin Agalday, yeni görevine başlamadan önce Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı ve Co-Active Koç olarak görevini sürdürüyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Aylin Agalday, yeni atamasıyla birlikte Boehringer Ingelheim Türkiye’nin yönetim kurulunda da üye olarak görev alacak.

Son Güncelleme: 20.12.2018 09:48
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TürkiyeıngelheimBoehringerAylin Agalday
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