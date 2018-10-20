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İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ: MACARİSTAN

İnşaat sektörümüzün daha yeni yeni keşfetmeye başladığı Macaristan'a 2016 yılından buyana Türk inşaat firmalarının ilgisi giderek artmaya devam ediyor. 

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ: MACARİSTAN

İnşaat sektörümüzün daha yeni yeni keşfetmeye başladığı Macaristan'a 2016 yılından buyana Türk inşaat firmalarının ilgisi giderek artmaya devam ediyor. 

20 Ekim 2018 Cumartesi 23:30
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İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YENİ GÖZDESİ: MACARİSTAN

İnşaat sektörümüzün yeni gözdesi: Macaristan
Başta Budapeşte’de konut sektörü olmak üzere, diğer şehirlerdeki endüstri yapılarının da inşası olmak üzere Macaristan 2016 yılında buyana artan oranda Türk inşaat firmaların hedefinde.
Başta Rönesans, Polat, Nurol, Synergy, Nurem ( NRM Kft ) ve Özyer Grubu gibi sektörün tanınmış isimleri şimdiden Macaristan’da yerlerini aldılar. 

Budapeşte’de Ticaret Müşavirliğimiz ve Müsiad şantiyeleri gezdi
Türk inşaat firmalarının şantiyelerini gezerek kendilerinden bilgi alan ve sorunlarını yerinde dinleyen Budapeşte Ticaret Müşaviri Başak Akyol ile Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Macaristan’da inşaat sektöründe önümüzdeki yıllarda Türk firmalarının daha artacağını umduklarını söyledi.

MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yaptığı açıklamada, Budapeşte Ticaret Müşaviri Başak Akyol ile şantiyeleri gezerek hem inşaatlar hakkında bilgi aldıklarını hem de sektörün sorunlarını yerinde incelediklerini belirtti. Budapeşte’de yeni yapılan konutların haricinde orta ölçekli Türk İnşaat firmalarının da restorasyon yapabileceği birçok yapının bulunduğunu söyleyen Fadıl Başar, Büyükelçimiz Ahmet Akif Oktay’ın da Macaristan’da ilk ziyaretlerinden birini inşaatçılar birliğine yapmış olmasının, sektörün önemini anlamamız acısından ne derece değerli olduğunun göstergesidir dedi. Başar Budapeşte Ticaret Müşavirliğimizin her zaman olduğu gibi Müsiad ’ın da Macaristan’a gelecek olan Türk İnşaat firmalarına kurulum, isçi çalışma izinleri, muhasebe ve sektörel konularda bilgilendirme yapmak için daima hazır olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 20.10.2018 23:55
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MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl BaşarMacaristanBudapeşte Ticaret Müşaviri Başak Akyol
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