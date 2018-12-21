İnşaat patronları değerlendirdi

Hasanoğlu Şirketler Grubu

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 058’lik konut satışıyla listede ilk sırada yer alırken İstanbul’u, 7 bin 834’lük satışla Ankara, 4 bin 773’lük satışla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu. 2018 yılının son günlerini yaşadığımız bugünlerde sektörümüzde duraksamalar yaşansa da devletimiz öncülüğünde konut alımını kolaylaştırmak için başlatılan kampanya ve düzenlemelerle 2019 yılında sektörümüzün yine canlanacağına inanıyoruz.

Yabancıya konut satışında yüzde 117’den fazla artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 arttı ve 4 bin 672 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.

TÜİK verilerine göre yabancıya konut satışında geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Kasım ayında da büyük bir artış yaşandığını görüyoruz. Yurt dışında yapılan Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne yönelik fuarlar ve tanıtımların meyvelerini toplamaya başladık. Bu fuar ve tanıtımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesiyle yabancıların Türkiye’ye ilgisinin artarak süreceğini düşünüyoruz.

Akkuş İnşaat

Akkuş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Kasım ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren Akkuş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş şunları söyledi; “Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 058 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Kasım ayında konut satışları oranında yaşanan bu azalmanın kampanyaların bitiş ve yeniden başlama sürecine denk gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni kampanyalar ve düzenlemelerle konut satışlarının artmasını bekliyoruz.

“Yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye büyük ilgi”

Yabancılara satılan konut satışlarına baktığımızda ise bu ay, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 117,1 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz. Kasım ayında yabancılara 4 bin 672 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım ayında ilk sırayı 1 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova izledi.

Yabancı yatırımcı ülkemize yatırım yapmak için uygun ortam ve koşullara kavuştu. O yüzden yabancıya konut satışında böyle bir ivme yakalanması sektörün önemli temsilcilerinden biri olarak bizleri şaşırtmadı. 2019 yılında yabancıya konut satışında, İstanbul genelinde bölgesel bazda yaşanan yoğunluğu sektörümüz adına tüm illerimize yaymanın yollarını aramalı ve tüm illerimizi İstanbul gibi cazibe merkezi haline getirmeliyiz.