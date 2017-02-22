'İnşaat Malzemesinde KDV İndirimi Vatandaşa Hemen Yansımayacak'

İnşaat malzemelerinde uygulanan yüzde 18 KDV’nin yüzde 1'e düşürülmesi kararı, konut fiyatlarında indirim olacağı beklentisi oluşturdu. Yeni yapılacak evlerde kombi, radyatör, küvet gibi ürünlerde yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1’e indirilmesiyle yeni ev fiyatlarının düşeceği konuşulurken, inşaat şirketleri konut fiyatlarında hemen bir indirim olamayacağını ifade ediyor.

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, KDV iadesinin birkaç ay içerisinde vatandaşa getirisi olmadığını belirterek, "Müşteri kapıdan içeri girdiği zaman aldığı ürünün KDV'sinden faydalanmak ister. Bu yeni başlayan projelerin bitiminden sonra, 20-25-30 ay KDV iadesi alma talebinde iadeleri alınacak oranlar. Bu ileriye dönük projelerde tabii ki müteahhitlere bir getiri sağlayacaktır. Vatandaşa da bir şekilde yansıması olacaktır ama bugün olmayacak." dedi.

Ticari alanlarda yüzde 18, 150 metrekarenin altındaki konutlarda yüzde 1 ve 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda ise yüzde 8 KDV ödendiğini anımsatan Demir, şunları kaydetti:

Demir, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"KDV iadesi, 1-2 sene sonra bitecek binalarda yansıtılacaktır ama o gün de zamlar geleceği için konut alıcısı bundan çok faydalanamayacak. Bugün başlanılan bir inşaatı 2 senede bitireceksiniz, 2 sene sonra KDV iade talebinde bulunacaksınız o zaman bunları alacaksınız. İlk satışta vatandaşa fayda sağlayacak bir olay değil. Nisan, mayısa kadar bir durağanlık var diyoruz. Allah nasip ederse referandumun olumlu sonucuyla beraber nisandan sonra her şeyin daha pozitif yöne döneceğini öngörüyoruz. Bizim amacımız nisan ayının sonuna kadar durağanlığı biraz hareketlendirmek ise bugün kapıdan içeri giren vatandaş KDV'den faydalanmalı. Ne olur? 2-3 ay KDV oranları ticari alanlarda yüzde 3-5'lere düşürülüp, konutta da sıfırlanırsa inanın satışı patlatır, millet kuyruğa girer."

Yabancıya yapılan KDV muafiyetinin çok doğru bir hareket olduğuna dikkati çeken Demir, "Çünkü ihracat yapan insanlar KDV'siz ihraç ediyor, yabancı konut aldığında döviz getiriyor, ihraç eden de döviz getiriyor. Yabancıya verilen KDV muafiyeti 2-3 aylığına tüm vatandaşlara ticari alanlar ve gayrimenkullerde getirilsin müthiş iş yaparız. KDV geliri, vergi geliri devletlerin kalkınmasına sebeptir ama kısa süreli kaldırılırsa piyasa hareket kazanır, ihtiyaç sahipleri alımlarını hızlandırır." diye konuştu.

Demir, 10-20 bin lira için daire almayan kişilerin olduğunu vurgulayarak, "Vatandaş, konut almaya gittiği zaman 300 bin liralık gayrimenkulde 4 bin 500 lira indirim oluyormuş diyecek. Oysa ki bu şu anda vatandaşı ilgilendirmiyor, vatandaş faydalanamıyor bundan. Bununla ilgili doğru bilgilendirme yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat malzemelerinde uygulanacak KDV indiriminin ardından piyasada konut fiyatlarında indirim olacağı beklentisi oluşurken, inşaat sektörünün temsilcileri indirimin vatandaşa hemen yansımayacağını belirtti.