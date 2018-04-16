ininal kartlara artık tüm N Kolay noktalarından yükleme yapılabilecek

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine temel finansal hizmetler sunan ininal, N Kolay ile anlaşarak bakiye yükleme ağını güçlendirdi. Nakitsiz bir toplum inşa etme hedefiyle yola çıkan ininal'ın piyasada 2,5 milyonun üzerinde ön ödemeli kartı bulunuyor. 10.000'den fazla perakende ve ATM noktasında kullanıcılarına bakiye yükleme, yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabilme olanağı veriyor. ininal Strateji ve Kanaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Demir “ininal olarak sunduğumuz finansal kolaylıkları daha fazla insana ulaştırabilmek için nakitsiz toplum hedefiyle perakende ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, ininal kartlara artık, “Her mahalleye yürüme mesafesinde bir hizmet lokali” sloganıyla faaliyet gösteren N Kolay'ın tüm noktalarından da yükleme yapılabilecek. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi farklı alanlarda da genişletmek istiyoruz” dedi.

ininal hakkında

Yeni nesil ödeme platformu ininal, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlamak amacı ile 2012 yılında kurulmuştur. 10.000'den fazla noktada (Migros, PTT, D&R, Teknosa, seçkin gazete bayileri, Vatan Bilgisayar, TveK ve KİM Market) MasterCard ön ödemeli kartı ve ininal mobil cüzdan uygulamasını tüketicilere sunmaktadır. ininal kullanıcıları, hesaplarına veya kartlarına 10.000'den fazla perakende ve ATM noktalarından bakiye yükleyebilir ve yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabilir. ininal, kurumsal müşterilerine özel platformlar geliştirmekte ve ortak markalı kartlar sunmaktadır. Ödeme platformu ve kartları ile, kurumsal müşterilerine toplu ödeme ve masraf takip sistemi sunmaktadır. Düşük maliyetli, basit ve güvenilir finansal servisleri sunan ininal Cüzdan uygulaması ve ininal MasterCard'ları yüzbinlerce kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. https://www.ininal.com/



N Kolay Ödeme Kuruluşu Hakkında:

N Kolay Ödeme Kurluşu, Türkiye'nin en büyük yatırım bankası Aktif Bank'ın iştirakidir. N Kolay ayda 6.500.000 işlem ile Türkiye'nin en büyük ödeme kuruluşudur. 550 N Kolay İşlem Merkezi ve 4.250 Kiosku ile tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Bugün, Türkiye'de milyonlarca insan ödeme kanalı olarak N Kolay Ödeme Kuruluşu'nu tercih etmektedir. N Kolay'ı diğer ödeme kuruluşlarından ayıran en önemli özellik kazandığımız müşteri güvenidir. N Kolay Ödeme Kuruluşu müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı bir hizmet sistemiyle, haftanın 6 günü uzun çalışma süreleriyle müşterilerine kesintisiz hizmet vermektedir. N Kolay Ödeme Kuruluşu kioskları, benzersiz donanım ve güçlü altyapısı ile EFMA (Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği) ödüllerinde "Physical Distribution" kategorisinde birincilik ödülü almıştır.