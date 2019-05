İngiltere Başbakanı May istifasını açıkladı

May yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki yaptıklarım doğruydu, taviz vermek kötü değildir." dedi.

Muhafazakar Parti yönetimi ile Başbakanlık konutu "10 Numara" bir araya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, 7 Haziran’da parti liderliğini bırakacağını ilan etti.

BREXİT BENİM İÇİN DERİN BİR PİŞMANLIKTIR

"Brexit’i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullanan May, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini kaydetti.

ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM

May, "Ülkenin yararı için süreci (Brexit) yeni bir başbakanın yürütmesi gerektiği açık. Bu nedenle 7 Haziran tarihinde Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceğimi duyuruyorum." dedi. Ayırca May, "Brexit'i hayata geçirmek için elimden gelen her şeyi yaptım." diye konuştu.

MAY TEPKİ TOPLAMIŞTI

May, detaylarını hafta başında açıkladığı yeni Brexit anlaşması paketi nedeniyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN YENİLGİSİ

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç kez reddedilmişti. Theresa May'in liderliğindeki partinin, ülkede dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alması bekleniyor.

May ile bugün görüşen parti yönetiminin, İngiliz siyasetçiyi istifaya zorladığı belirtiliyor.

SÜREÇ GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

İngiltere Başbakanı May, yeni lideri seçim sürecinin gelecek hafta başlatılacağını ve Kraliçe Elizabeth'in bu durumdan haberdar edileceğini dile getirdi.