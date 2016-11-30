İNGİLİZLER SİMİT SARAYI LEZZETLERİNE DOYMUYOR

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarını tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, Londra Oxford Street'te açtığı üçüncü mağazasıyla İngilizlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Simit Sarayı’nın Londra’da büyük ölçüde alışveriş bölgesi olarak bilinen ünlü markalarla dolu dev mağazaların ve şık vitrinlerin yer aldığı Oxford Street’teki üçüncü mağazası 25 Kasım Cuma günü açıldı.

İngiltere’deki ilk mağazasını 2015 yılı Şubat ayında Londra Oxford Street’te hizmete sunan Simit Sarayı, Londra’da gördüğü yoğun ilgi üzerine 2015 yılının Nisan ayında ikinci mağazasını Bond Street’te sevenleriyle buluşturdu. Üçüncü mağazasını Londra şehir merkezinin en ünlü ve işlek kavşağı Piccadilly Circus’ta açan Simit Sarayı gördüğü yoğun ilgi üzerine Southampton Row ve Villiers Street'te açtığı mağazalarda çok sevilen lezzetlerini paylaştı. Favori buluşma mekanı haline gelen Londra’daki Simit Sarayı mağazalarında İngilizlerin damak tadına uygun ürün inovasyon çalışmaları da yapılıyor.

Simit Sarayı’nın İngiltere’de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Avrupa’daki tüm mağazalarımızı Londra’dan yönetiyoruz. Londra’yı Avrupa üssümüz olarak adlandırabiliriz. Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hedefimiz beş yıl içerisinde İngiltere’deki mağaza sayısını 250’ye çıkarmak. Türkiye’nin global arenada vitrin markasıyız. Öncü rolümüzü layıkıyla ve bize yakışan şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.