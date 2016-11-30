İngiliz Parlamentosu heyeti TBMM'de

TBMM (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, İngiliz Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komite üyesi Harriet Harman başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Benli, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ziyaretten duydukları memnuniyeti ileterek, ülkeler arası iş birliğinin ve üyelerin birbiriyle olan deneyimlerini paylaşmasının kendileri için her zaman çok değerli olduğuna işaret etti.

Harman ise İnsan Hakları Ortak Komitesi'nin Lordlar ve Avam Kamarası'ndan oluştuğunu belirterek, "Bugün burada bulunmamızın nedeni, İngiliz firmalarının, iş hayatı konusunda insan haklarıyla ilgili alanlarda insan haklarına uyup uymadıkları, özellikle tekstil alanı olmak üzere, bu konularda sizlerden görüş almak istiyoruz." diye konuştu.

Görüşme, basının görüntü almasının ardından, basına kapalı devam ederken, görüşmede TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen de hazır bulundu.

Heyet, görüşmenin ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclisin hasar gören bölümlerini gezdi.

Anadolu Haber Ajansı