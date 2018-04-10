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İngiliz devi Aston Martin’in iletişimini ajanda pr yürütecek

Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden olan İngiliz Aston Martin’in Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, tüm iletişim çalışmalarını Ajanda PR’a emanet etti. Türkiye çapında İstanbul ve İzmir’de showroomları bulunan, yakında Ankara’da da showroom açacak olan D&D Motorlu Araçlar, Aston Martin’in Ortadoğu pazarındaki Dubai’den sonraki en büyük satıcısı konumunda bulunuyor.

İngiliz devi Aston Martin’in iletişimini ajanda pr yürütecek

Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden olan İngiliz Aston Martin’in Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, tüm iletişim çalışmalarını Ajanda PR’a emanet etti. Türkiye çapında İstanbul ve İzmir’de showroomları bulunan, yakında Ankara’da da showroom açacak olan D&D Motorlu Araçlar, Aston Martin’in Ortadoğu pazarındaki Dubai’den sonraki en büyük satıcısı konumunda bulunuyor.

10 Nisan 2018 Salı 16:42
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İngiliz devi Aston Martin’in iletişimini ajanda pr yürütecek

SATIŞ KANALLARI HIZLA ÇOĞALIYOR
Geçen yılı 25 Aston Martin satışı ile kapatan D&D Motorlu Araçlar, bu yıl ise 30’ün üzerinde Aston Martin satmayı hedefliyor. Aston Martin’in global çapta 2022 yılına kadar 9 yeni model çıkaracak olması Türkiye pazarının da iştahını kabartıyor. D&D Motorlu Araçlar ise bu doğrultuda 2022 yılın kadar yılda 50 adetlik satış rakamlarını yakalamayı hedefliyor. D&D Motorlu Araçlar mevcut satış kanallarını da önümüzdeki aylarda büyütmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 10.04.2018 16:49
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