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Ingas 2017’nin açılışını bakan albayrak yapacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:25
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Yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 20 farklı ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan İGDAŞ’ın dev organizasyonu INGAS 2017, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açılış konuşmasıyla başlıyor.

Ingas 2017'nin açılışını bakan albayrak yapacak
 Türkiye’nin en büyük kongre ve fuar organizasyonlarından biri olarak gösterilen 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açılış konuşmasıyla başlıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren dünya devi firmalar ve otoriteler sektördeki son gelişmeleri değerlendirecek ve yeni iş pazarlarını konuşacak.

INGAS 2017’YE KİMLER KATILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra INGAS 2017’de ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve Uluslararası Gaz Birliği (IGU) İcra Direktörü Menelaos Ydreos da açılış konuşması yapacak.

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