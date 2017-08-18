ING Bank’tan Kurban Bayramı’na özel kredi!

Kredi notu yüksek müşterilere daha düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulan kampanyada faiz oranları %1,19 ile %1,39 arasında değişiyor. Dileyen müşteriler krediyi şimdi alıp; ödemelerine 4 ay sonra başlayabiliyor.
30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli kampanyaya ilişkin örnek kredi maliyet tablosu şöyle:
Kredi Maliyet Tablosu
|
Kredi Tutarı
|
Kredi Vadesi (Ay)
|
Aylık Faiz Oranı
|
Yıllık Akdi Faiz Oranı
|
Taksit Tutarı
|
Kredi Tahsis Ücreti*
|
Toplam Sigorta Bedeli
|
Aylık Toplam Maliyet Oranı
|
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
|
10,000 TL
|
48
|
%1,19
|
%13,08
|
338.62TL
|
50 TL
|
587.36 TL
|
% 1,6141
|
% 21.1851
4 ay erteleme imkanı ile %1.19 faiz oranından, Findeks Kredi Notu 1850 ve üzeri olup başvurusu onaylananlar faydalanır. 4 ay erteleme imkanı sadece 48 ay vadeli kredi talepleri için geçerlidir. Kişiye göre değişmekte olan sigorta bedeli, aylık/yıllık toplam maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerlidir. Kredi üst limiti 50bin TL’dir. ING Bank’ın kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.
*Kredi tutarının binde beşidir
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