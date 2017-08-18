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ING Bank’tan Kurban Bayramı’na özel kredi!

18 Ağustos 2017 Cuma 14:51
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ING Bank, müşterilerinin Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla 48 aya varan taksitlerle kredi notuna göre avantajlı faiz oranları ve taksit erteleme seçeneği sunuyor.

ING Bank'tan Kurban Bayramı'na özel kredi!

Kredi notu yüksek müşterilere daha düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulan kampanyada faiz oranları %1,19 ile %1,39 arasında değişiyor. Dileyen müşteriler krediyi şimdi alıp; ödemelerine 4 ay sonra başlayabiliyor.

30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli kampanyaya ilişkin örnek kredi maliyet tablosu şöyle:
Kredi Maliyet Tablosu

 

Kredi Tutarı

Kredi Vadesi (Ay)

Aylık Faiz Oranı

Yıllık Akdi Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Kredi Tahsis Ücreti*

Toplam Sigorta Bedeli

Aylık Toplam Maliyet Oranı

Yıllık Toplam Maliyet Oranı

10,000 TL

48

%1,19

%13,08

338.62TL

50 TL

587.36 TL

% 1,6141

% 21.1851

4 ay erteleme imkanı ile %1.19 faiz oranından, Findeks Kredi Notu 1850 ve üzeri olup başvurusu onaylananlar faydalanır. 4 ay erteleme imkanı sadece 48 ay vadeli kredi talepleri için geçerlidir. Kişiye göre değişmekte olan sigorta bedeli, aylık/yıllık toplam maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerlidir. Kredi üst limiti 50bin TL’dir. ING Bank’ın kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.


*Kredi tutarının binde beşidir

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