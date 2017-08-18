ING Bank’tan Kurban Bayramı’na özel kredi!

Kredi notu yüksek müşterilere daha düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulan kampanyada faiz oranları %1,19 ile %1,39 arasında değişiyor. Dileyen müşteriler krediyi şimdi alıp; ödemelerine 4 ay sonra başlayabiliyor.



30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli kampanyaya ilişkin örnek kredi maliyet tablosu şöyle:

Kredi Maliyet Tablosu

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı Yıllık Akdi Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti* Toplam Sigorta Bedeli Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Toplam Maliyet Oranı 10,000 TL 48 %1,19 %13,08 338.62TL 50 TL 587.36 TL % 1,6141 % 21.1851

4 ay erteleme imkanı ile %1.19 faiz oranından, Findeks Kredi Notu 1850 ve üzeri olup başvurusu onaylananlar faydalanır. 4 ay erteleme imkanı sadece 48 ay vadeli kredi talepleri için geçerlidir. Kişiye göre değişmekte olan sigorta bedeli, aylık/yıllık toplam maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. Kampanya 30 Eylül’e kadar geçerlidir. Kredi üst limiti 50bin TL’dir. ING Bank’ın kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.



*Kredi tutarının binde beşidir