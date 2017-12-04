ING Bank Fintech Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Ön elemeden geçerek İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde eğitim ve mentorluk desteği aldıktan sonra Big Bang yarışmasında projelerini sunan girişimlerden üçü ING Bank Fintech Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazanan projeler toplam 150 bin TL’lik finansal desteğin yanı sıra ING Bank’ın bankacılık laboratuvarı Orange Lab’in ofis alanını bir yıl boyunca ücretsiz kullanma imkanının sahibi oldu.

ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, yarışma sonrası değerlendirmesinde, “ING Bank olarak ‘bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi’ olma vizyonumuz kapsamında kişisel, anlık, kusursuz ve ihtiyaca uygun bir müşteri deneyimi yaratmak için geniş kapsamlı bir inovasyon sistemi yarattık. Dört yıldır düzenlediğimiz Hackathon, inovasyon atölyemiz Orange Lab, kurum içi girişimciliği destekleyen Yenilikçilik Kampı ve İnovasyon Fonu’nun ardından bu yıl İTÜ Çekirdek ile iş birliğine gittik. Böylece girişimcilere kuluçka döneminde de destek vermeye başladık. Bugün fark yaratacağına inandığımız üç projeye ING Bank Fintech Özel Ödülü’nü verdik. Hedefimiz, bu projelerin nihai ürüne dönüşmesi olacak. Kazananlara hazırlık döneminde olduğu gibi bundan sonra da destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ING Bank Fintech Özel Ödülü’nü kazanan girişimler şöyle:

Bikoshu: Bikoshu, hem bir evin günlük ve acil ihtiyaçlarını en güvenilir ve hızlı şekilde karşılamak hem de mahalle esnafının iş hacmini genişletmek üzere oluşturulmuş bir proje. İhtiyaç sahipleri ile üye işyerlerini tek platformda buluşturan Bikoshu, mahalle esnafına komisyonsuz üyelik, sadakat programı ve kampanya yönetimi gibi destekler sunuyor.

Eyedius: Yeni nesil güvenlik asistanı Eyedius, görüntüleri otomatik anlamlandırma teknolojileri ile akıllı güvenlik çözümleri sunuyor. Mevcut kameralara entegre olarak ortamı 7/24 izleyen ve gerekli uyarıları oluşturan Eyedius, ortamdaki insanları, nesneleri, yüzleri tespit edebiliyor; aracın hareket etmesi, çocuğun tek başına havuza girmesi gibi durumlarda özel uyarılar oluşturabiliyor. Sistem Mobese, EDS ve araç içi kameralara entegre olarak ulaşım sektöründe de akıllı çözümler sunabiliyor.

Nanomik: Gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştiren Nanomik, günümüzün temel sorunlarından gıda israfına çözüm üretmeyi hedefliyor. Her yıl üretilen 2,5 milyar tonluk taze sebze meyvenin yüzde 25’i küflenme nedeniyle kaybediliyor; koruyucular ise ürün üzerinde kalıntı bırakarak insan sağlığına zarar verebiliyor. Nanomik, Myco-X isimli yeni doğal koruyucusu ile daha güvenilir bir dünya ve daha sağlıklı gıda hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

ING Grubu Hakkında

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 52 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir.



ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde hareket etmektedir. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForShe” hareketinin destekçisidir.

Türkiye’de yaklaşık 266 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde 233 okulda, 785 öğretmene ve 28.500’ü aşkın öğrenciye ulaşmıştır.

Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.

ING Bank, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine destek veren çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile yeni bir aşamaya taşıdı. Altıncı kez düzenlenen İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması kapsamında bu yıl ING Bank Fintech Ödülü de hayata geçirildi.Basın Bülteni