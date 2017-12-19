​INFLOW Global Summit 2017 İstanbul'da

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen influencerlar, INFLOW Global Summit’de bir araya geldi. Influencer pazarlamasının merkeze alındığı oturumlarda, seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri deneyimlerini ve konuyla ilgili görüşlerini aktardılar. Ayrıca ekonomi ve pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı INFLOW Global Summit’e birçok influencer da katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Inflow Summit Kurucu Ortağı Afşın Avcı, INFLOW’un dünyanın en büyük influencer etkinliği olduğuna dikkat çekti. INFLOW Global Summit'te yerli ve yabancı 250’ye yakın influencerın yer alacağını belirten Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu etkinlikte influencerların toplamda hitap ettiği insan sayısı 80 milyon kişinin üstünde. Influencer Marketing’in önemini anlatmak için dünyadaki tüm influencerları bir araya getirmeyi hedefledik. Amacımız bu alanda dünyadaki bir numaraları platform haline gelebilmek. İlk etkinliğimizi Inflow Travel Summit adıyla 17-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdik. Bu etkinliğe 29 farklı ülkeden 137 influencer katıldı. Bir sonraki etkinliğimiz ise 25-27 Ağustos'ta Venedik'te gerçekleştirildi. Bu etkinlik daha küçük çaplıydı ve Inflow Meetup adını verdik. 2018 yılında da ilk uluslararası etkinliğimiz 25-27 Şubat tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirilecek.”

Dünyaca ünlü isimler

INFLOW Global Summit’de konuşan, THY Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Influencer pazarlamasının günümüz pazarlama dünyasına katkıları, ekonomik açılımı ve gelecek dönem öngörülerini paylaştılar.



Etkinliğe ayrıca, Jack Morris, Lauren Bullen, Melanie Martins, Sara Sabry, Jonny Ward, Abdel Aziz Kardeşler, Cristina Musacchio, Roberto De Roza gibi dünyaca ünlü ve milyonlarca takipçisi bulunan influencerlar katıldı.

Etkinlik sırasında farklı konular ele alındı

Etkinlik sırasında düzenlenen birçok panele katılan dünyaca ünlü isimler, farklı görüşleriyle izleyicilere farklı bir vizyon kazandırdı. Dünyaca ünlü İrlandalı ekonomist David McWilliams, influencer pazarlama ekonomisini ele alarak, dünyada yeni ortaya çıkan ve uluslararası anlamda etki yaratan, etkileşim pazarlamasının yeni formu hakkındaki görüşlerini aktardı.

INFLOW Global Summit’de, influencer pazarlaması konusu sosyal sorumluluk açısından da ele alındı. Bu bağlamda düzenlenen ve TÜHİD Başkanı ve Effect Burson Marsteller CEO’su Gonca Karakaş tarafından modere edilen ‘Sosyal Sorumluluk Temsilcisi Influencer’lar’ başlıklı panele, Sara Sabry, Harjinder Singh Kukreja ve TRT WORLD’den Didem Kaya Bayram konuşmacı olarak katıldı.



Program dahilinde uluslararası fenomenlerin, influencer pazarlamasında sadakat devamlılığı için içerik kullanımı konusunun ele alındığı panele ise, Burson Marsteller EMEA Bölgesi Digital Bölüm Başkanı Matthias Lüfkens ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu görüşlerini paylaştılar.



Ülkemizdeki influencer pazarlama deneyiminin de ele alındığı oturumlarda, Elvin Levinler, Refika Birgül, Buse Terim gibi ülkemizin önde gelen sosyal medya fenomenleri de sahnede yerlerini aldılar.

B2I (Business to Influencers) toplantılar

INFLOW Global Summit, 20 Aralık’ta uluslararası arenada önemli yere sahip influencerlar ile pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek B2I toplantıları ve networking etkinlikleri ile sürecek.



Katılımcıların, Türkiye’nin doğal -güzelliklerini ilgili destinasyon özelinde de deneyimleme imkanı yakalamaları için, zirve sonrası gerçekleşecek gezi programı dahilinde 21-24 Aralık tarihlerinde Kapadokya’da Argos in Cappadocia'da ağırlanacaklar.

INFLOW Travel Summit Nisan 2017’de düzenlenmişti

Nisan 2017’de Antalya’da düzenlenen INFLOW Travel Summit etkinliğine 200’den fazla influencer, 340’tan fazla marka katıldı. Bu etkinlikte 9 panel ve 2 keynote gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 58 bin 471 paylaşım yapılırken sosyal medyada 9,8 milyon adet etkileşim sağlandı.