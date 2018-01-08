INFLOW Global Summit 2017 dünyaca ünlü Influencerları ağırladı

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen influencerlar, INFLOW Global Summit’de bir araya geldi. Influencer pazarlamasının merkeze alındığı oturumlarda, seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri deneyimlerini ve konuyla ilgili görüşlerini aktardılar. Ayrıca ekonomi ve pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı INFLOW Global Summit’e birçok influencer da katıldı.



15 Aralık’ta basın toplantısı ile başlayan etkinlik süreci 18 Aralık’ta gerçekleşen Hoş Geldiniz Yemeği ile devam etti. 19 Aralık’ta panellerle devam eden etkinlik, 20 Aralık’ta B2I (Business toInfluencer) toplantılarıyla sürdü. Etkinlik dahilinde 17 Aralık tarihinde dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile Gaziantep – Nizip’teki Mülteci Kampı’na bir ziyaretgerçekleştirildi.Etkinlik sonrasında 21-24 Aralık’ta 30 influencer Kapadokya’da ağırlandı ve Türkiye’nin tarihi ve turistik güzelliklerini deneyimleme fırsatı yakaladı.



Dünyaca ünlü isimler

INFLOW Global Summit’de konuşan, THY Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Influencer pazarlamasının günümüz pazarlama dünyasına katkıları, ekonomik açılımı ve gelecek dönem öngörülerini paylaştılar.

Etkinliğe ayrıca, Jack Morris, LaurenBullen, MelanieMartins, Sara Sabry, JonnyWard, Abdel Aziz Kardeşler, CristinaMusacchio, Roberto De Rosa, WonderfulPlaces hesabının kurucuları SuzanneBruch& Isaac Solomon Bruch gibi dünyaca ünlü ve milyonlarca takipçisi bulunan influencerlar katıldı.



19 Aralık’taki panelde farklı konular ele alındı

Dünyaca ünlü İrlandalı ekonomist David McWilliams, influencer pazarlama ekonomisini ele alarak, dünyada yeni ortaya çıkan ve uluslararası anlamda etki yaratan, etkileşim pazarlamasının yeni formu hakkındaki görüşlerini aktardı. Aynı şekilde blog içeriği üreterek dünya üzerindeki tüm ülkeleri ziyaret eden ve 1 Milyon Dolar kazanan JonnyWard içerik üretimi ekonomisini, kendi hikayesini ve bunun nasıl gelire dönüştürülebileceğini izleyicilerle paylaştı.



Instagram’ın en çok tanınan çiftlerinden biri olan Jack Morris ve LaurenBullen da hesaplarının bugüne kadar nasıl geldiğini ve ilham kaynaklarını sahnede anlattılar. INFLOW Global Summit’de, influencer pazarlaması konusu sosyal sorumluluk açısından da ele alındı. Bu bağlamda düzenlenen ‘Sosyal Sorumluluk Temsilcisi Influencer’lar’ başlıklı panele, Sara Sabry, Harjinder Singh Kukreja ve TRT WORLD’den Didem Kaya Bayram konuşmacı olarak yer aldı.



Türkiye’deki influencer pazarlama deneyiminin de ele alındığı oturumlarda, Elvin Levinler, Refika Birgül, Buse Terim gibi ülkemizin önde gelen sosyal medya fenomenleri de sahnede yerlerini aldılar.



B2I (Business toInfluencer) Toplantıları

INFLOW Global Summit, 20 Aralık’ta uluslararası arenada önemli yere sahip influencerlar ile pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren B2I toplantıları ve networking etkinlikleri ile devam etti. Uluslararası platformda da tanınan birçok influencer, ülkemizin önde gelen markalarının yetkilileriyle tanışma fırsatı bulurken yeni proje ortaklıklarına start verildi.