IndigoVision ürünleri Y3K güvencesiyle Türkiye’de

Güvenlik teknolojileri sektörünün tanınmış global markalarından IndigoVision’un video izleme çözümleri konusundaki geniş ürün portföyü Y3K tarafından işletmelere sunulmaya başladı. Y3K’nın tek yetkili distribütör olarak sunduğu IndigoVision markası, 25 yıla yaklaşan geçmişinde elde ettiği sayısız başarı ile sektörün önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

Sistem masraflarını yüzde 90 azaltan teknoloji

IndigoVision’ın öne çıkan özellikleri arasında üst düzey veri sıkıştırma dikkat çekiyor. Bu da yüksek veri depolama alanlarına ihtiyaç duyan video izleme uygulamalarının çok daha düşük maliyetle saklanabilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede veri depolama ve sistem masraflarını yüzde 90’a varan oranda azaltan IndigoVision çözümleri, şirket bünyesinde geliştirilen tescilli SMART.core™ teknolojisi ile yüksek görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

Gelişmiş entegrasyon yeteneği uygulamaları kolaylaştırıyor

IndigoVision’un bir diğer avantajı ise farklı tipteki elektronik güvenlik sistemleri ve markalarıyla kolayca entegre olabilmesi. Böylece, bu alanda yatırım yapmak isteyen kurumların toplam sahip olma maliyeti de büyük oranda düşüyor.

Uçtan uca eksiksiz bir çözüm

Farklı tiplerdeki güvenlik kameralarından, kayıt sistemlerine ve video yönetim yazılımlarına eksiksiz bir portföye sahip video izleme çözümü olan IndigoVision’ın ölçeklenebilir yapısı sayesinde ileride yapılacak iyileştirme ve geliştirme maliyetleri de minimumda tutuluyor.

IndigoVision’un benzersiz Dağınık Ağ Mimarisi (Distribüted Network Architecture- DNA), ürünlerin tercih edilmesindeki bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Merkezi bir sunucu ihtiyacını ortadan kaldıran bu yapı sayesinde oluşabilecek bir arıza durumunda bile ağ üzerinde bir veri yoğunluğu oluşmuyor.

25 yılda sayısız ilke imza atıldı

1994 yılında kurulan IndigoVision’un tarihi sektördeki pek çok ilki de içeriyor. 2001 yılında dünyanın ilk NVR (Network Video Recorder) çözümünü sunan şirket, 2002 yılında yine bir ilk olarak ilk ölçeklenebilir video yönetim sistemini devreye aldı. 2004 yılındaki Atina Yaz Olimpiyatları’nda, olimpiyat oyunlarının ilk IP temelli güvenlik teknolojilerini sunan IndigoVision, 2008 yılında ilk HD görüntü kalitesine sahip güvenlik kamerasını, 2017 yılında ise video izleme ağları içerisindeki istenmeyen giriş ve siber saldırıları algılayan CyberVigilant ürününü pazara sundu.

IndigoVision, Ekim ayında ISAF Fuarı Y3K standında

IndigoVision’ın özellikli ve teknolojik ürünleri ilk olarak ISAF fuarında, Y3K standında ziyaretçilere tanıtılacak.

Y3K ile tüm yeni ve teknolojik ürünlerini Türkiye pazarına sunacak olan firmanın yeni nesil izleme teknolojileri arasında Frontline2 adında güvenlik amaçlı yaka kamerası ve Integra adlı ufak boyutlu entegre NVR ları bulunuyor.

Bugüne kadar 100’den fazla ülkede 15 binden fazla projede kullanılan IndigoVision’un sunduğu ürün ve çözümler yüksek teknoloji içeren özellikleriyle beğeni topluyor. Ölçeklenebilir ve esnek bir yapıyla projelendirilebilen ürünler Y3K’nın elektronik güvenlik sektöründeki deneyimiyle elektronik güvenlik projelerinin profesyonel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamayı hedefliyor.