İnci GS Yuasa, Ar-Ge’de birinci!

Cirosunun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayıran İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, 2016 yılında 4 milyon 511 bin 766 TL’lik Ar-Ge harcaması yaparak, “Ar-Ge 250” araştırmasında sektörünün lideri oldu. 2017 yılında 6 milyon 140 bin 868 TL’lik Ar-Ge harcaması yapmayı planlayan şirket, dört kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

5 milyon TL’lik yeni Ar-Ge merkezi hizmete girdi

Yeni nesil Start-Stop aküler, yeni tip endüstriyel aküler, yüksek enerji ve güç yoğunluklu materyaller, yeni nesil seperatörler, akü katkılandırma materyalleri ve derin deşarja dayanıklı ağır hizmet akülerinin üretimiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla geçtiğimiz aylarda İnci GS Yuasa’nın yeni Ar-Ge merkezi 5 milyon TL’lik yatırımla hizmete girdi.

Elbirlik: Sektörde ilklerin ve yeniliklerin elçisi olmaya devam edeceğiz

Teknoloji ve kapasite yatırımlarını planlandıkları gibi sürdürdüklerini belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “İş ortağımızın küresel deneyimi ve teknolojisini, kendi birikimimizle birleştirip yol alıyoruz. Beş yılda gerçekleştireceğimiz 250 milyon TL’lik yatırımın yüzde 50’sini teknoloji geliştirmek için kullanacağız. Ar-Ge’de dünya standartlarını baz alarak inşa ettiğimiz merkezimizle sektörümüzün gelişimine hizmet edeceğiz. Gelişme odaklı bakış açımızla, sektörde ilklerin ve yeniliklerin elçisi olmaya; aldığımız derecelerle hedefe ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında





Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding’in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye’nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006’dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ‘ilk 1.000 ihracatçı’ sıralamasında yer alan İnci Akü, uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde 4 yıldan bu yana ilk 100 arasındaki yerini korumaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ‘Birinci’ oldu.





İnci Holding’in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.





İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ninManisa’da 2 üretim tesisi ve İstanbul’da Merkez Satış& Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayına temellerini attığı Manisa’daki 2. tesis, Türkiye’nin ilk BREEAM (BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.





İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Basın Bülteni