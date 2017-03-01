İnci Akü’ye ABD’de 4 Stevie ödülü birden

Dünya çapındaki organizasyonların başarıları ve pozitif katkılarının kamuoyuna tanıtılması amacıyla 2002’de oluşturulan Stevie ödül programında, bu yıl da dünya devlerinin aralarında olduğu şirketler ve markalar farklı projeleriyle yarıştı. Sektöründe ilklere imza atan İnci Akü, yeni sadakat programı ‘Birinci Kart’ ile ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’ ve ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş, ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nün sahibi oldu.

İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığı ile faaliyetlerine devam eden İnci GS Yuasa’nın markası İnci Akü, hayata geçirdiği “Birinci Kart” uygulamasıyla satış noktalarına avantajlar dünyası sunuyor.

Las Vegas’ta düzenlenen törende ödülleri alan İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, sektöre getirdikleri ayrıcalık ve farkın ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldırım, uygulamaya konulan sadakat programı Birinci Kart’ın, müşteri memnuniyetini ve İnci Akü marka sadakatini artırmayı amaçladığını kaydetti. Yıldırım, “Birinci Kart uygulaması ile akü sektöründe ilk ve tek olmayı başardık. Ürünlerimizi tüketiciyle buluşturan bayii ve perakende satış noktalarımız, bizim için çok değerli. İş birlikleri için kendilerine teşekkür niteliği taşıyan bu programla, iş yaparken kazanabilecekleri ve onlar için hazırladığımız çeşitli fırsatlardan faydalanabilecekleri bir ayrıcalıklar dünyası oluşturduk. Odaklandığımız müşteri memnuniyeti ve sektörümüze getirmiş olduğumuz inovatif yaklaşımın, jüriyi etkilediğine inanıyoruz. Stevie’den, ‘Talep Yaratmada Yılın Programı’, ‘Teşvikli Yönetim Çözümleri’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş ve ‘Satışta İnovasyon’ kategorisinde de bronz Stevie Ödülü’nü Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.





İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding’in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye’nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006’dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan ‘ilk 1.000 ihracatçı’ sıralamasında 2005 yılından bu yana yer alan İnci Akü, 7 yıldır ‘sektörün ihracat lideri’ unvanını korumaktadır. Uluslararası marka değerlendirme şirketi BrandFinance’in “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde 4 yıldan bu yana ilk 100 arasında bulunan İnci Akü, bu yıl da ‘akü sektörün en değerli markası’ olarak yerini aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ‘Birinci’ oldu.

İnci Holding’in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir. İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Manisa’da 2 üretim tesisi ve İstanbul’da Merkez Satış & Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayında temellerini attığı Manisa’daki 2. tesis, Türkiye’nin ilk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip. İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Bilgi İçin:

İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş

Tel: 0 232 265 45 00