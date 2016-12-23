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İmsel Uluslararası Taşımacılık, filosuna Krone Mega Liner ekledi

23 Aralık 2016 Cuma 16:25
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Krone’nin hacimli yük taşımacılığında ön plana çıkan Mega Liner modeli, İmsel Uluslararası Taşımacılık’ın da tercihi oldu. Firma Ortağı Ahmet Doğan, “Krone’yi uzun ömürlü, dayanıklı olmasının yanında kullanıcılarına sunduğu finansal seçenekler nedeniyle tercih ettik” dedi.

İmsel Uluslararası Taşımacılık, filosuna Krone Mega Liner ekledi
İzmir, Tire’deki fabrikasında yıllık 10 bin adet kapasiteyle hem iç pazara hem de ihracata yönelik treyler üretimi gerçekleştiren Krone Türkiye, son olarak İmsel Uluslararası Taşımacılık’a 5 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi. Krone’nin, Tire fabrikasında da üretilen Megaliner modeli hacimli yük taşımacılığı yapan nakliyelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.
İmsel Uluslararası Taşımacılık’ın İstanbul’daki merkez garajında gerçekleştirilen teslimat törenine Krone Trailer International Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, İmsel Uluslararası Taşımacılık Firma Ortağı Ahmet Doğan ve Krone İstanbul Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt katıldı.
Müşteri Odaklı Çözümler
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün kalite ve güven konusunda çıtayı yükselttiklerini belirten Krone Trailer International Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Tire fabrikamızda Almanya, hatta daha ileri düzeyde bir kalitede üretilen Mega Liner versiyonumuzda 445/45/19,5” ebatlı lastik kullanılıyor. Ürünümüz 2.90 – 3.05 metre yüksekliklerinde Code XL sertifikasına sahip ve kullanıcısına 102 m3’e kadar taşıma hacmi sağlıyor. Bu bağlamda İmsel Uluslararası Taşımacılık firmasına Krone markasına duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İmsel Uluslararası Taşımacılık Firma Ortağı Ahmet Doğan da, “Krone’nin uzun ömürlü, dayanıklı ve sağlam römorklar üretmesinin yanında kullanıcılarına sunduğu finansal seçenekler İmsel Uluslararası Taşımacılık filosuna 5 adet yeni Krone araç eklemeyi tercih etmemizi sağladı. Aynı zamanda Mega Liner modeli bizim özellikle İskandinav ülkelerine giderken ihtiyaçlarımızı en iyi karşılayacak şekilde dizayn edilmiş” dedi.

İmsel Uluslararası Taşımacılık
18 römorklu filosuyla uluslararası kara nakliye hizmeti veren İmsel Uluslararası Taşımacılık’ın İstanbul Halkalı’da 35 bin metrekarelik Mega Tır Garajında kendine ait bir yeri bulunmaktadır. İmsel Uluslararası Taşımacılık ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerindeki teslimat noktalarına sevkiyat gerçekleştirmektedir.
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