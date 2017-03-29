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İMEAK DTO İZMİR ŞUBESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

29 Mart 2017 Çarşamba 08:59
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İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Ercan: - "İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin de ÇED onayı alındı, 2023 yılında bitirileceği duyuruldu. İzmir olarak Sayın Başbakanın verdiği sözün birer birer gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir, gerdanlığına kavuşacağını söylemekten mutluluk duyururum"

İMEAK DTO İZMİR ŞUBESİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI
İZMİR (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Savaş Ercan, "İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin de ÇED onayı alındı, 2023 yılında bitirileceği duyuruldu, İzmir olarak Sayın Başbakanın verdiği sözün birer birer gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir, gerdanlığına kavuşacağını söylemekten mutluluk duyururum." dedi. 

Odanın mart ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ercan, Miami'deki "Seatrade Cruise Global" fuarında İzmir ile Miami limanlarının kardeş liman olduğunu anımsatarak, bunun temellerini önceki yılda attıklarını, meyvelerini bu yıl toplamaya başladıklarını, kardeş liman olmanın iki liman arasında işbirliğini ve bilgi birikiminin paylaşılmasını arttıracağını söyledi. 

Miami'deki fuarın kendileri için oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Ercan, "İzmir'i fuarda güçlü bir şekilde tanıttık. Dış dünyaya, kruvaziyerde yaşadığımız zorluklara rağmen yıkılmadığımızı, güçlü olduğumuzu haykırdık. Biz de ülkemizin tanıtılması, limanlarımızın anlatılması için kültür bakanlığımızın da katkılarıyla orada ciddi bir boy gösterdik, bu fırtınalarda yıkılmadık, 'Türkiye güvenli bir limandır' mesajını verdik, bunu sadece denizcilik değil, tüm turizm fuarlarında yapmamız lazım." diye konuştu. 

Ercan, fuarda Türkiye'yi destinasyonlarından çıkan kruvaziyer firmalarından Türkiye'ye dönüşleriyle ilgili olumlu sinyaller aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fuarda kruvaziyer temsilcileriyle toplantılar yaptık. Açıkçası hepsinin gözünde Türkiye'ye gelmek için o özlemi hissettik. Bu sene olmazsa, öbür sene... Biz sonuna kadar bu gemilerin yönünü çevirinceye kadar ayakta duracağız. Bu bizim için önemli bir görev, biz bu ilişkiyi kurmazsak yenilgiyi kabul etmiş sayılırız. Oradaki her ülkenin ve şirketin, her sektörün bizzat yanına gidip, sohbet edip, gerçekleri anlattık. Çünkü dışarıdan anlatılanlar doğru değil. Biz bayrağımızı en güçlü bir şekilde dalgalandırdığımızı düşünüyorum. Firmalarla iletişim kanallarının daha açık tutulması konuşuldu, sıcak ve samimi bir ilişki ortamı kuruldu. Biz kazıya kazıya, nasıl 3-5 gemiden buraya geldiysek, bence bir bir o destinasyonları geri alacağız ve bu süreçten güçlenerek çıkacağız."

İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Ercan, "Projede ÇED süreci aşıldı, artık ihale sürecine geçildiğini öğreniyoruz. Körfez taramasından çıkarılacak malzeme, körfeze yapılacak iki adada ve limanın geri sahasında değerlendirilecek. İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin de ÇED onayı alındı, 2023 yılında bitirileceği duyuruldu, İzmir olarak Sayın Başbakanın verdiği sözün birer birer gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir, gerdanlığına kavuşacağını söylemekten mutluluk duyururum." ifadesini kullandı. 

Ercan, ayrıca Aliağa bölgesindeki limanlarla sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak otoyolun temelinin gelecek hafta atılacağını dile getirerek, şunları söyledi: 

"5 Nisan’da Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Menemen Çandarlı otoyolunun temeli atılacak. Toplam 76 kilometrelik otoyol, Egenin sanayi bölgelerini limanlarına bağlayacak. Bu şekilde bölgemizin aktarma limanı olma gücü artacak, limanlara en hızlı şekilde bağlanma anlamında ciddi bir yol kat etmiş olacağız."


Anadolu Haber Ajansı
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