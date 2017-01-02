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İmaş Makine Ar-Ge devleri arasında…

02 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
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Üretiminin yüzde 90’ını yurtdışına ihraç eden İmaş Makine 2015 yılında 839.838 TL Ar-Ge yatırımı yaparak sektöründeki liderliğini pekiştirdi. Yatırımlarına hız veren İmaş Makine, 2017’de 1 milyon 475 bin TL Ar-Ge yatırımı daha yapacak.

İmaş Makine Ar-Ge devleri arasında…
Hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören İttifak Holding’in iştiraki İmaş Makine, Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan 2015 yılı ‘En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler Araştırması’nda 250 dev şirket arasında yerini aldı. Konya’dan listeye giren tek şirket olan ve değirmen makineleri sektöründe bu listede kendine en üst sırada yer bulan İmaş Makine, toplamda 839.838,84 TL Ar-Ge yatırımı ile 173. sırada bulunuyor. Ar-Ge yatırımlarına son hız devam eden İmaş Makine 2016 yılında 850 bin TL civarında bir yatırıma imza atarken 2017 yılında bu yatırımı daha da ileriye taşıyarak 1 milyon 475 bin TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Ar-Ge yatırımları hakkında bilgi veren İmaş Makine Genel Müdürü Mustafa Özdemir; “Yurtdışına ihracat yaparak ülkemize ve insanımıza kazandırmanın ancak katma değerli ürün ya da hizmetlerle olacağına ve bunun da ancak inovasyon ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda İmaş Makine olarak inovatif ürünler geliştirmek için son yıllarda Ar-Ge yatırımlarına ve çalışmalarına ağırlık verdik. 2013 yılından bu yana 3 milyon TL civarında bir Ar-Ge yatırımımız oldu. Yaptığımız bu yatırımlar ürün kalitemizi geliştirmemizde kısa sürede çok etkili oldu, üretim maliyetlerimizi aşağıya çekerken enerji verimli ürünler geliştirebildik ve bu da ihracatımıza olumlu yansıdı. Şu an Ar-Ge bölümümüzde 10 kişilik deneyimli bir ekibi istihdam etmiş durumdayız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla bu anlamlı listede yer almaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılı yatırımlarımızla yine listede yer alacağız ve 2017 yılı içerisinde yapacağımız 1 milyon 450 bin TL’lik yeni yatırım ile listede çok daha yukarılarda yer almayı umuyoruz “dedi. İmaş Makine olarak sadece makine üretmiyoruz, anahtar teslim değirmen sistemleri kuruyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz öğütme sektörüne yakın sektörlerle iş birlikleri geliştirerek müşterilerimizin her türlü hububat temizleme ve öğütme işinde çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, kahve değirmenleri, tahin öğütme değirmenleri, pirinç temizleme-öğütme değirmenleri ve tahıl depolama siloları gibi yan sektörleri içeren hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında faaliyetlerine başlayan İmaş Makine, 70’e yakın ülkede anahtar teslim buğday, mısır, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve çavdar unu ile irmik fabrikaları kuruyor. İmaş Makine, 2016 yılında marka ailesine dahil ettiği Viteral markasıyla hayvan yemi makine ve ekipmanları da üretmeye başladı. Milleral markası ile ülkemizin değirmen makineleri ihracatında lider pozisyonda olan şirket, öğütme sektörünün yanında şeritli testere tezgâhları sektöründe de faaliyet gösteriyor. İmaş, bu alandaki markası Cuteral ile ülkemizin en büyük markaları arasında yer alıyor. İmaş Makine bugün tüm markaları ile toplam 75 ülkeye ihracat yapıyor.

 
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