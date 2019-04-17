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İmamoğlu görevi devraldı

31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu'nun görevi devralmasıyla İstanbul 25 yıl sonra CHP'ye geçti.

İmamoğlu görevi devraldı

31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu'nun görevi devralmasıyla İstanbul 25 yıl sonra CHP'ye geçti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:51
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İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'nden, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi.

"BU MAZBATAYI 16 MİLYON KİŞİ İÇİN ALDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye başkanlığı binasına geldi. İmamoğlu burada devir teslim töreni öncesi açıklama yaptı. İmamoğlu, konuşmasında "Bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına aldım. Kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın devralmanın onurunu yaşıyorum. Haktan, adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu birlik duygusundan vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Kimsenin hakkını da yedirtmeyiz dedik. Bundan da vazgeçmedik."dedi.

DEVAM EDEN SÜREÇLER VAR FARKINDAYIZ

AK Parti'inin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazlarda bulunması üzerine de değinen Ekrem İmamoğlu,"Mazbatamızı aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. İBB'nin tüm alanlar şeffaf bir şekilde tüm halkına açılmıştır, açılacaktır. Bu güzel kentin belediyesinin koridorlarındaki herkes bir gruba, bir kişiye değil 16 milyona hizmet etmeye başlamıştır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devam eden süreçler var, farkındayız. Bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadeleri ilgili kurumlardan bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışmaların da bertaraf edilmesi adına süreci tamamlamalarını diliyorum. Bu şehirde belediyenin kurulduğu ilk günden bugüne bu şehre iyi şeyler yapanlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Binlerce yıllık tarihine, doğasına, maneviyatına saygıyı ana prensip edinerek bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını koruyarak yol yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum. Allah bizi mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.04.2019 10:11
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