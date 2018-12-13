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İmamoğlu , CHP'nin İstanbul adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu , CHP'nin İstanbul adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:22
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İmamoğlu , CHP'nin İstanbul adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı olarak ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkan'nı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimler için CHP'nin adayı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı ziyaret etmesi uzun süre görüşmesi CHP'nin adayı İmamoğlu şeklinde yorumlandı.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olarak öne çıkan isimler Gürsel Tekin , Akif Hamzaçebi ve Ekrem İmamoğluydu.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İmamoğlu ziyaretiyle CHP'nin adayı netleşmiş olarak yorumlandı.

Son Güncelleme: 13.12.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
EkonomiGüncelChp LideriKılıçdaroğluCHP
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