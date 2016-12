İlkokulun Adı “Aylan Bebek İlköğretim Okulu” Olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Fatih Projesi kapsamından özellikle akıllı tahta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı ve tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz bugüne kadar 2 milyon 200 bin özellikle tablet, tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık ve bu çalışmalar devam edecek." dedi. Arslan, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın doğduğu Kars Digor Bacali köyünde 8 yaşındaki oğlu Deniz'in sünnet düğününde hediye edilen takılardan sağlanan parayla yaptırdığı 12 derslikli okulun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Arslan, eğitim konusunda ülkede önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Ülke genelinde çok şeyler yaptık. Özellikle hep öğretmen konusu konuşulur ne mutlu ki bu köyde de bir müdür, müdür yardımcımız ve 10 da değerli öğretmenimiz var. Ülke genelinde 544 bin öğretmen varken 550 bin öğretmen almışız. Son 13 yılda hep alınmaz denir ama bugün 930 bin eğitim neferi öğretmenimiz var." ifadesini kullandı. Fatih projesi kapsamında okullarda akıllı tahta, tablet dağıtımının devam ettiğini hatırlatan Arsan, "Çok önemsediğimiz özellikle bilgi sınıflarının yapılmasıyla ilgili bakanlık olarak desteklediğimiz geniş bant interneti tüm okullara getirilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Projesi kapsamından özellikle akıllı tahta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı ve tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz bugüne kadar 2 milyon 200 bin özellikle tablet, tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık ve bu çalışmalar devam edecek." diye konuştu. Arslan, bu kapsamda Kars'ta 2 bin 200 akıllı tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttıklarının altını çizerek, özellikle ülkedeki derslik sayısının 250 binden 585 bine çıktığına işaret etti.



"Ülkedeki derslik sayısını 250 binden 585 bine çıkardık"

Ağrılıkla kamu kaynakları ve hayırseverlerin destekleriyle derslik sayılarının arttığına dikkati çeken Arslan, "Özellikle ülkemizdeki derslik sayısını 250 binden 585 bine çıkarttık, 2 katından daha fazla artırdık. Ağırlıkla kamu kaynaklarıyla olmak üzere elbetteki hayırseverlerin destekleri var onlarla birlikte 2 katından fazla derslik sayısını artırdık. Kars'ta da 2 bin 59 olan derslik sayısını 350 trilyon harcayarak 3 bin 426’ya çıkarttık, pansiyon sayısı 12 iken 4 misline çıkarttık 49 pansiyon var." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Arslan, Kars'ın Digor ilçesine de derslik ve pansiyon sayılarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Digor'a kapalı spor salonu, gençlik merkezleri ile derslikler yapıyoruz. Sadece Digor bölgesinden yapılan okulların maliyeti 22.5 milyon lira eski parayla 22.5 trilyon. Çocuklarımızın geleceklerini kurtaran eğitimlere yaptığımız yatırımlardır, onları en üst düzeyde eğitim ve öğrenimle donatmamızdır, donatmalıyız ki özellikle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri, geleceğimizi daha iyi yerlere getirsinler bu günlerden daha iyi kursunlar. Onlar da gelecek nesillere geleceklerini teslim etsinler." Bakan Ahmet Arslan, daha sonra Digor ilçesine bağlı Bacali Köyü'nde okul yaptıran hayırsever SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür ederek, "Doğduğu yerleri unutmayan hemşehrilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin, bu konuda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amaç millete hizmet etmektir" dedi.



"Bu okula 'Ayla Bebek' ismini koymak istedik"

SBK Holding Başkanı Korkmaz da, Digor ilçesine bağlı Bacali köyünde yaptırdığı okulun isminin Bodrum'da sahile vuran Suriyeli bebek "Ayla Bebek İlköğretim Okulu" olması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulunduğunu söyledi. Okul açılışının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe denk geldiğini anımsatan Korkmaz, "Buradaki okulun bende çok önemli bir yeri var. Bugün Dünya Çocuk Günü böyle özel bir günde burada okul açmak daha keyifli. Buradaki kız çocuklarının okumasını istiyorum. Bu vatanın, bu ülkenin, bu bayrağın kıymetini bilin. Bu okulun adının Sayın Valimizle görüştüğümde, oğlumun sünnet düğünündeki takılarla yaptırdığımı söyledim. Bu okula kendi aile bireylerimin adını vermek istemiyorum. Bu okula vatanını terk etmek zorunda kalan ve deniz kıyısına vuran 'Ayla Bebek' koymak istedik, taleplerimizi ilettik." diye konuştu.



Okulun açılışını Bakan Arslan, işadamı Korkmaz, Kars Valisi Rahmi Doğan ile AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey birlikte yaptı. Hayali “Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki mesafeyi kapatmak” olan SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, oğlu Deniz’in sünnet düğününde verdiği sözü tuttu. Düğünde toplanan takılara kendisi de önemli miktarda katkı sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, Kars Bacalı Köyü’ne 12 derslikli okul yaptırdı. Okul, 20 Kasım 2016 Pazar günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle açıldı. Bakan Arslan geçtiğimiz yıl Kars milletvekilliği yaptığı dönemde yine Sezgin Baran Korkmaz tarafından yaptırılan 24 derslikli Cevriye Tatiş Ortaokulu’nun da açılışını milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile birlikte yapmıştı. Sezgin Baran Korkmaz Kars’ta ayrıca, annesi Rahime Korkmaz'ın adına 300 öğrencinin kalabileceği Rahime Korkmaz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ile 1 lise ve 2 anaokulu da eğitimin hizmetine sunmuştu.



Kars’taki Eğitimin Kalitesini Artırmak Üzere Yatırıma Devam Edecek

SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Karslı bir ailenin okuyamamış çocuğu olarak İstanbul’a geldiği yıllarda yoksulluk çektiğini, banklarda yattığını anlattı. Yıllar geçip iş hayatında başarılı olduktan sonra banklarda yattığı o günlerden bugünlere taşıdığı tek bir hayali olduğunu belirten Korkmaz, bunu “ülkenin doğusu ve batısı arasındaki mesafeyi kapatmak” olarak açıkladı. Kars’ta eğitimin çilesini çekmiş ve eğitimin önemini çok iyi anlamış biri olarak bölgedeki eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak üzere önümüzdeki dönemde de bu tür yatırımlara devam edeceklerini belirten Sezgin Baran Korkmaz, “Bana hep neden fabrika veya başka bir yatırım değil de okul diye soruyorlar. Bana göre her şeyin başı iyi eğitim… İyi bir eğitim aldıktan sonra fabrika da kurulur, her şey yapılır. Okul hassasiyetimiz yoksulluk içinde okula gitmek zorunda kalan kardeşlerimizin daha iyi şartlarda okuyabilmelerini sağlamak. İnşallah her yıl memleketimize birer tane okul inşa edeceğiz.” dedi.













İlkokulun Adı “Aylan Bebek İlköğretim Okulu” Olacak

Okul açılışının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe denk geldiğine dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz, bu nedenle ilkokulun adının “Aylan Bebek İlköğretim Okulu” olmasını arzu ettiklerini ve bu konudaki teklifin Milli Eğitim Bakanlığına iletildiğini sözlerine ekledi.

Kars’ın Bacalı Köyü’nde inşa edilen 12 derslikli ilköğretim ve orta okulu, 2 milyon 300 bin liraya mal oldu. Kalorifer sisteminden, yer döşemesine TOKİ standartlarının en üst seviyesinde inşa edilen okulda 500 öğrenci eğitim görecek. Okul, akıllı tahtalar dahil olmak üzere her türlü ihtiyacı tam anlamıyla donatıldı. Bacalı Köyü’nde bulunan sağlık ocağı ve köy evi de Sezgin Baran Korkmaz tarafından yenilendi.



10 Bin Öğrenciye Kışlık Kıyafet Dağıttı

Kazandıklarını bugüne kadar her zaman ülkeye fayda sağlayacak yatırımlar için kullanan Sezgin Baran Korkmaz, ayrıca Kars’ın il, ilçe, köylerindeki 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisine kışlık kıyafet dağıtımı yaptı. Kars’ın Digor, Arpaçay, Susuz ve Kağızman ilçelerindeki okullardaki dağıtıma bizzat katılan Sezgin Baran Korkmaz, öğrencilere giysilerini elleriyle verdi. Kışlık kıyafetleri alırken sevinçleri yüzlerine yansıyan öğrenciler, İşadamı Korkmaz’a teşekkür ettiler.



Afgan Aileler İçin 60 Konut

Kars Valiliği’ne yapılan ziyarette ise, vatanları Afganistan’dan ayrılmak zorunda kalarak Kars’a gelen ve kışın zorlu şartlarda derme çatma, yıkık, terkedilmiş evlerde kalan toplam 60 Afgan aile için SBK Holding/EastWest Institue tarafından yaptırılacak 60 adet konutun protokolü imzalandı. Sezgin Baran Korkmaz, ülkelerinden uzakta yaşamak zorunda kalan Afganlı ailelerin hayatlarını sürdürürken sorunlarla karşılaştıklarını anlattı. Devletin bu konudaki çalışmalarına ek olarak neler yapılabileceği konusunda çaba harcanması gerektiğini dile getiren Sezgin Baran Korkmaz, güçlüklerin yardımlaşma ve dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çekti. Korkmaz, ”Vatanlarından ayrılmak zorunda kalarak ülkemize gelen bu insanlara elimizden geldiği kadar sahip çıkmalıyız.” dedi. Korkmaz, evleri çok hızlı bir şekilde tamamlama sözü verdi.