İlkokulun Adı “Aylan Bebek İlköğretim Okulu” Olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Fatih Projesi kapsamından özellikle akıllı tahta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı ve tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz bugüne kadar 2 milyon 200 bin özellikle tablet, tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık ve bu çalışmalar devam edecek." dedi. Arslan, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın doğduğu Kars Digor Bacali köyünde 8 yaşındaki oğlu Deniz'in sünnet düğününde hediye edilen takılardan sağlanan parayla yaptırdığı 12 derslikli okulun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Arslan, eğitim konusunda ülkede önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Ülke genelinde çok şeyler yaptık. Özellikle hep öğretmen konusu konuşulur ne mutlu ki bu köyde de bir müdür, müdür yardımcımız ve 10 da değerli öğretmenimiz var. Ülke genelinde 544 bin öğretmen varken 550 bin öğretmen almışız. Son 13 yılda hep alınmaz denir ama bugün 930 bin eğitim neferi öğretmenimiz var." ifadesini kullandı. Fatih projesi kapsamında okullarda akıllı tahta, tablet dağıtımının devam ettiğini hatırlatan Arsan, "Çok önemsediğimiz özellikle bilgi sınıflarının yapılmasıyla ilgili bakanlık olarak desteklediğimiz geniş bant interneti tüm okullara getirilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Projesi kapsamından özellikle akıllı tahta olmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı ve tablet dağıtılması konusunda bakanlık olarak biz bugüne kadar 2 milyon 200 bin özellikle tablet, tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttık ve bu çalışmalar devam edecek." diye konuştu. Arslan, bu kapsamda Kars'ta 2 bin 200 akıllı tahta ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıttıklarının altını çizerek, özellikle ülkedeki derslik sayısının 250 binden 585 bine çıktığına işaret etti.
"Ülkedeki derslik sayısını 250 binden 585 bine çıkardık"
Ağrılıkla kamu kaynakları ve hayırseverlerin destekleriyle derslik sayılarının arttığına dikkati çeken Arslan, "Özellikle ülkemizdeki derslik sayısını 250 binden 585 bine çıkarttık, 2 katından daha fazla artırdık. Ağırlıkla kamu kaynaklarıyla olmak üzere elbetteki hayırseverlerin destekleri var onlarla birlikte 2 katından fazla derslik sayısını artırdık. Kars'ta da 2 bin 59 olan derslik sayısını 350 trilyon harcayarak 3 bin 426’ya çıkarttık, pansiyon sayısı 12 iken 4 misline çıkarttık 49 pansiyon var." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Arslan, Kars'ın Digor ilçesine de derslik ve pansiyon sayılarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Digor'a kapalı spor salonu, gençlik merkezleri ile derslikler yapıyoruz. Sadece Digor bölgesinden yapılan okulların maliyeti 22.5 milyon lira eski parayla 22.5 trilyon. Çocuklarımızın geleceklerini kurtaran eğitimlere yaptığımız yatırımlardır, onları en üst düzeyde eğitim ve öğrenimle donatmamızdır, donatmalıyız ki özellikle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri, geleceğimizi daha iyi yerlere getirsinler bu günlerden daha iyi kursunlar. Onlar da gelecek nesillere geleceklerini teslim etsinler." Bakan Ahmet Arslan, daha sonra Digor ilçesine bağlı Bacali Köyü'nde okul yaptıran hayırsever SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür ederek, "Doğduğu yerleri unutmayan hemşehrilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin, bu konuda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amaç millete hizmet etmektir" dedi.
"Bu okula 'Ayla Bebek' ismini koymak istedik"
SBK Holding Başkanı Korkmaz da, Digor ilçesine bağlı Bacali köyünde yaptırdığı okulun isminin Bodrum'da sahile vuran Suriyeli bebek "Ayla Bebek İlköğretim Okulu" olması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulunduğunu söyledi. Okul açılışının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe denk geldiğini anımsatan Korkmaz, "Buradaki okulun bende çok önemli bir yeri var. Bugün Dünya Çocuk Günü böyle özel bir günde burada okul açmak daha keyifli. Buradaki kız çocuklarının okumasını istiyorum. Bu vatanın, bu ülkenin, bu bayrağın kıymetini bilin. Bu okulun adının Sayın Valimizle görüştüğümde, oğlumun sünnet düğünündeki takılarla yaptırdığımı söyledim. Bu okula kendi aile bireylerimin adını vermek istemiyorum. Bu okula vatanını terk etmek zorunda kalan ve deniz kıyısına vuran 'Ayla Bebek' koymak istedik, taleplerimizi ilettik." diye konuştu.
Okulun açılışını Bakan Arslan, işadamı Korkmaz, Kars Valisi Rahmi Doğan ile AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey birlikte yaptı. Hayali “Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki mesafeyi kapatmak” olan SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, oğlu Deniz’in sünnet düğününde verdiği sözü tuttu. Düğünde toplanan takılara kendisi de önemli miktarda katkı sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, Kars Bacalı Köyü’ne 12 derslikli okul yaptırdı. Okul, 20 Kasım 2016 Pazar günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle açıldı. Bakan Arslan geçtiğimiz yıl Kars milletvekilliği yaptığı dönemde yine Sezgin Baran Korkmaz tarafından yaptırılan 24 derslikli Cevriye Tatiş Ortaokulu’nun da açılışını milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ile birlikte yapmıştı. Sezgin Baran Korkmaz Kars’ta ayrıca, annesi Rahime Korkmaz'ın adına 300 öğrencinin kalabileceği Rahime Korkmaz Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ile 1 lise ve 2 anaokulu da eğitimin hizmetine sunmuştu.
Kars’taki Eğitimin Kalitesini Artırmak Üzere Yatırıma Devam Edecek
SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Karslı bir ailenin okuyamamış çocuğu olarak İstanbul’a geldiği yıllarda yoksulluk çektiğini, banklarda yattığını anlattı. Yıllar geçip iş hayatında başarılı olduktan sonra banklarda yattığı o günlerden bugünlere taşıdığı tek bir hayali olduğunu belirten Korkmaz, bunu “ülkenin doğusu ve batısı arasındaki mesafeyi kapatmak” olarak açıkladı.
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