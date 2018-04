İlklerin markası Renault 120. yılını kutluyor

1898 yılında ilk otomobilini üreten Louis Renault tarafından kurulan Fransız otomotiv devi Renault 120. yılını kutluyor. Başlangıçta bireysel ulaşım aracı olarak geliştiren Renault, ilerleyen yıllarda aileler için otomobil tasarlamaya başladı. Renault, kullanıcıların ihtiyacını gözlemleyerek tarihinde birçok ilke imza atan marka oldu. Ailelerin eşyalarını koyabilmeleri için tasarlanan bagaj bölümü gibi yeniliklerin yan sıra minivan, monospace gibi segmentlerin de yaratıcısı oldu.

Marka, 6 silindirli otomobiller sonrası 1937 yılında geliştirdiği Primaquatre sayesinde Fransa pazarının kalbi olan 10 ve 11CV pazarına yerleşmeyi başardı. Renault, 1965 yılında cesur tarzı ve üstün tasarımı ile 16 Station Vagon’u üreterek müşterilerine hiçbir otomobilin sağlamadığı geniş kullanım alanını sundu. Renault 16, kısa bir süre içinde popüler hale geldi.

Renault, binek modeller sonrası tasarladığı hafif ticari modeller ile profesyonel hayata da girdi. Renault, esnaf ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 1959 yılında Estafette modelini üretti. Alışılmışın dışında bir tarza sahip olan Estafette, hizmet tipi araçların tek düzeliğinden uzaklaşmak için, turuncu, sarı ve mavi gibi canlı renklerle satışa sunuldu.

Hem iş hem de aile otomobili fikri ile ortaya çıkan marka, 1961 yılında ürettiği Renault 4 ile düz zemini sayesinde kolay yükleme imkanı sağlıyordu. Böylece ihtiyaçlara göre dönüşebilen hatchback doğmuş oldu. Bir aile otomobilini, bir hizmet tipi araca veya tatile çıkmaya hazır küçük bir otomobile dönüştürmek için, koltuğu arkaya doğru itmek yeterli oluyordu.

1964 yılında Monte-Carlo rallisi ve Tour de Corse rallilerini kazanan 4CV ve Dauphine modelleri birer efsaneye dönüşerek performansları ile büyük bir hayran kitlesi kazandı. Özgürlüğün ve hızın keyfini çıkarmak isteyen gençler için tasarlanan Gordini ise standart Renault serisi bir otomobilin iki katı fiyata sahip olmasına rağmen 11 bin 600 satış adedine ulaştı.

Üretimi 1969 yılında Romanya’da başlayan Renault 12, iki yıl sonra Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilmeye başlandı.

Toplumsal değişimleri yakından takip eden Renault, 1972 yılında kadınlara uygun bir otomobil olan Renault 5’i tasarladı. Bu model, sadece iki kapısı ve çocukları arka tarafta güvenli bir şekilde taşımaya uygundu.

Renault 4, Renault 16, Renault 6 ve Renault 5 ile “yaşanacak otomobiller” kavramını yaratan marka, hem sedan hem de van segmentinin avantajlarını birleştiren Renault Espace’ı piyasaya sürerek bu segmenti yaratan marka oldu. 5 veya 7 koltuklu dönüştürülebilen ve Renault 25’ten alınan 2 litre motoru ile yumuşak bir tarza sahip olan Espace, 1985 yılından itibaren ailelerin tercihi haline gelmeye başladı ve pazarda uzun süre rakipsiz yoluna devam etti.

Otomotiv sektöründe her zaman ilklere imza atmış olan Renault, 1996 yılında da binek otomobilin ilk minivanı olarak tasarlanan MPV segmentinin ilk modeli Scenic’i üretti. Otomobilde masa olarak kullanılabilen sürgülü arka koltuğu, yatabilir arka yan koltukları, yolcular için tepsiler, koltukların altında ve yerde çok sayıda saklama gözü gibi araç içi yaşamı kolaylaştıracak özellikler bulunuyordu. Bu vizyoner yaklaşım sayesinde Scenic 1997 yılında “Car of The Year (COTY) / Yılın Otomobili” seçildi.

Sıra dışılık konusunda cesur olmaya devam eden Renault, alçak coupé otomobillerin popüler olduğu bir dönemde yüksek bir otomobil olan Avantime’ı üretti. 1999 yılında üretilen model, SUV araçlar piyasaya sürülmeden önce bir coupe ve minivanın cesur bir karışımı olarak ön plana çıkıyordu.

Renault, ekolojik sorunlar, trafik sıkışıklığı, yeni tüketim alışkanlıkları ve paylaşımlı seyahat kavramı ile bir değişim sürecinden geçen dünya için yeni bakış açıları ve mobilite çözümleri geliştirmeye devam ediyor. 2019 yılında ulaşılabilir fiyata 4 farklı elektrikli modelin üretimini yapacağını açıklayan Renault, öncü marka olma özelliğini sürdürüyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin yanı sıra otonom araçları ile marka, inovatif yaklaşımı ve vizyonu sayesinde insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.