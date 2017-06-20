İlk Wraith Black Badge Türkiye'de

Düzenlenen basın toplantısı ile tanıtımı yapılan aracın özellikleri, Rolls Royce Motor Cars Doğu Avrupa Kurumsal İlişkiler Direktörü Frank Tiemann ve Rolls Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda yeni modele, Türkiye'den de siparişlerin olduğu bilgisi verilirken Wraith ve Ghost'un mevcut olan Black Badge sürümlerinin, bu aydan itibaren Türk koleksiyonerlerine teslim edileceği belirtildi.

Diğer modellere göre daha koyu bir renge sahip olan Wraith Black Badge'in ön ızgara çevresi, bagaj kapağı, alt hava girişindeki son işlemci ve egzoz karartılmış krom özelliğine sahip. Buna ek olarak, her Black Badge motorlu otomobilin ön, yan ve arkasındaki ünlü Rolls-Royce logosu, Rolls-Royce'un 'Black Badge' isimli alternatif gerçekliğe girmesiyle öne çıkıyor ve siyah zemin üzerinde gümüş halini alıyor. Marka yeni modelinde simgesini de değiştirmiş durumda.

"TEK SEÇENEK SİYAH DEĞİL"

Yeni model hakkında ayrıntılı bilgi veren Rolls Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal gelişen dünya ile birlikte yeni kullanıcıların gün geçtikçe daha farklı isteklerde bulunmaya başladıklarını söyledi. Son modelin de bu istekler doğrultusunda ortaya çıktığını dile getiren Aysal, "İnsanların hızlı gelişen dünyada artık çok fazla vakitleri yok, her saniye her yerde olmak zorundalar. Aslında bu model markanın ikinci kişiliğini yansıtıyor. Daha asi, daha sert, daha dinamik ve daha hızlı bir görünüme sahip. Özellikle dizaynında değişiklikler mevcut. Ön ızgaranın ve öndeki heykelin koyu krom olması, içerde karbon fiber bir yapının kullanıcıyı karşılaması ve araçta bu modele özel bir logonun olması ilk başta göze çarpan detaylar" diye konuştu.

1 MİLYON EURO'YU AŞAN FİYAT

Aracın kişinin istediğine göre farklı renklerde de üretilebileceğini belirten Aysal, "Koyu kromların kalıcı olması, heykelin ve logonun değişmemesi dışında kişi istediği renkte ve özellikle tercih yapabilir" dedi. Aracın başlangıç fiyatını vergiler dahilinde 971 bin Euro olarak ifade eden Aysal, "Burada tanıttığımız aracın satış fiyatı ise aksesuar ve vergiler dahil olmak üzere 1 milyon 88 bin 883 Euro" dedi.

"AMACIMIZ REKOR KIRMAK DEĞİL KİŞİYE ÖZGÜ ARAÇ ÜRETMEK"

Marka olarak önceliklerinin rekor üstüne rekor kırmak olmadığını dile getiren Aysal, "Biz daha kişiye özel ve özgün araçlar üretiyoruz. Bu nedenle araçların sayısının çok olmasından ziyade kişiye özel olması bizim için daha önemli" diyerek konuşmasını noktaladı.

Dünyada iz bırakmış Freddie Mercury, Elton John, Coco Chanel, Howard Hughes, Yves Saint Laurent gibi iş, moda, eğlence dünyasının önde gelen isimlerinin de birer Rolls Royce kullanıcısı olduklarını belirten Frank Tiemann, "Bunlar yaptıkları işlerde sınır tanımayan kişilerdi. Yeni nesiller de dinlenme bilmeyen bir hayat temposu ile yaşıyorlar. Bunlardan ilham alarak biz de kendi sınırlarımızı zorluyoruz ve Black Badge modelini de bu ilhamla geliştirdik" ifadelerinde bulundu.

İSTANBUL ROYAL MOTORS HAKKINDA BİLGİ;

1982 yılında İstanbul’da kurulan Royal Motors, lüks araç ithalatı ve pazarlaması alanında yılların getirdiği deneyim ve yüksek hizmet kalitesi ile saygın bir konuma sahiptir. Değerlerinin odağında “müşteri memnuniyeti” ilkesini barındırır.

Avrupa’nın ve Amerika’nın en ünlü markalarından oluşan geniş portföyünde özel sipariş araçlar, stok araçlar ve İkinci el araçlar bulunur. Dünyanın en prestijli otomobil markası Rolls-Royce Motor Cars’ın Türkiye distribütörü olan Royal Motors; ayrıca Bentley, Aston Martin, Mercedes, Lamborghini, Cadillac ve Porsche gibi lüks araçlar ile hizmet verir.

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında dünyanın en seçkin araçları ile hizmet veren Royal Motors müşterileri ile seneleri geride bırakan, güvene dayalı uzun süreli ilişkiler kurar.