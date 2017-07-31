İlk hacı kafilesi yola çıktı

Kur’an-ı Kerim’in okunduğu, duaların edildiği, ilahilerin söylendiği törende hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazını müteakip İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na giden kafile, Ege bölgesinden gelen diğer hacı adaylarıyla birlikte Medine’ye uçtular. Medine’de Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (AS)’nın kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara’da dua edecek hacı adayları, Mescid-i Nebevi’de dua edecek ve ardından da Mescid-i Kıbleteyn, Hendek Savaşı’nın yapıldığı bölgeyi görecek; Uhud ile Bedir Şehitliği’ni ziyaret edecek. Hacı adayları, Mescid-i Nebevi’nin doğu tarafında bulunan ve Hz. Osman, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Saad Bin Ebu Vakkas gibi sahabenin önde gelenlerinin de bulunduğu yaklaşım 10 bin sahabenin yattığı Baki Mezarlığı’nı da ziyaret edecek. Hacı adayları, Medine’den sonra Mekke’ye geçerek hacı olmak için hac farizalarını yerine getirecek.

Manisa’nın Salihli başta olmak üzere diğer ilçelerinden kutsal topraklara giden hacı adayları için Hamidiye Camii’nde yapılan uğurlama töreninde konuşan Minder Turizm Şirket Yetkilisi Yahya Acar, 40 gün sürecek yolculuklarının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tamamlanması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. “Hacılarımız önce Allah’a sonra bize emanet” diyerek hacı adaylarının yakınlarına güvence veren Yahya Acar, “Yolculuğumuz önce Cenab-ı Hakkın, Müslümanlar için Mekke’den sonra mübarek kıldığı Medine’den başlayacak. Yaklaşık, 8 gün Medine kaldıktan sonra Kabe’nin bulunduğu Mekke şehrine geçeceğiz. Rabbim sağlıklı bir şekilde haccımızı tamamlamamızı nasip etsin. Rabbim döktüğünüz mutluluk gözyaşlarını tamama erdirsin.” diye konuştu.

“Allah, isteyen ve durumu müsait olan herkese bu heyecanı nasip etsin” diyen Minder Turizm şirket din görevlisi emekli imam hatip Harun Yüksel, Peygamber aşkına, Kabe sevgisine yıllardır hasret kalan hacı adayları için dolu dolu bir program hazırladıklarını ifade etti. Hacı adaylarından sabırlı olmalarını ve sürekle ibadetle meşgul olmalarını isteyen Harun Yüksel, Peygamberimizin bir hadisini hatırlattı: “Bir adamın kendi evinde kıldığı namaza bir namaz sevabı verilir. Oturduğu beldenin sakinlerinin devam ettikleri camide kıldığı namaza yirmi beş kat sevap verilir. Cuma namazının kılındığı camide kıldığı namaza beş yüz kat sevap verilir. Mescid-i Aksa’da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. Benim camimde kıldığı namaza da elli bin kat sevap verilir. Mescid-i Haram'da kıldığı namaza ise yüz bin kat sevap verilir.”