İLHAN ERGİL HAKKINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DUYURU...

İlhan Ergil, Ekopazar ve UHA adına hiçbir yetki ve sözleşmesi olmamasına rağmen ‘Ardıç Fotoğraf Medya tarafından hazırlanmakta olan Ekopazar adlı program ATV Avrupa’da yayınlanmaktadır’ diye başlayan bir reklam sözleşmesiyle Anadolu'da çeşitli il ve ilçelerde, belediyeleri ve şirketleri dolaşmakta ve kendisini Ekopazar’ın yapımcısı olarak tanıtmış olduğuna dair çeşitli kanallardan bilgiler aldik

Bu şahsın şirketimizle ve Ekopazar ile hiçbir şekilde maddi manevi bir bağı olmadığı gibi iş ilişkisi ve bağlantısı da bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve üçüncü şahıslara önenle duyurulur.

UHA A.Ş. İlhan Ergil hakkında gerekli hukuki süreçi başlatacaktır.