İleri otonom sürüş için geliştirilen dünyadaki ilk model Yeni Audi A8

Audi’nin amiral gemisi A8 yollara çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk etapta 3.0 TDI 286 Hp Dizel ve 3.0 TFSI 340 Hp Benzinli olarak iki farklı motor seçeneği sunulacak. Türkiye’de 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulması planlanan Yeni A8, Premium segmentte sınıfındaki standartları bambaşka bir platforma taşıyacak.

Sportif görünümlü yeni dış tasarım

Yenilenen Audi A8’in geniş ve yüksek tek çerçeveli ızgarası ile akıcı ve sert hatlara sahip ön kısmı, sportif bir zarafete sahip, sofistike ve ilerici bir görünüm sunuyor. Lüks sedan, hem 5,17 metre aks mesafesine sahip standart versiyonunda hem de aks mesafesi 13 santim daha uzun olan A8 L versiyonunda güçlü bir duruşa sahip. Markanın amiral gemisi niteliğindeki model, Audi lazer aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor.

İç mekanda lüks bir salon hissi

Audi A8’in iç mekanı bir önceki modele kıyasla, her iki versiyonda da kayda değer ölçüde genişledi. Audi A8 L versiyonunda yer alan opsiyonel dinlenme koltuğu dört farklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama yerine sahip. Sağ arka koltukta yer alan dinlenme koltuğuna oturan yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına entegre edilen ve birçok ayara sahip olan ünite yardımıyla ayaklarını ısıtırken, ayaklarına masaj da yaptırabiliyor.



Arka koltuktaki yolcular ayrıca ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları ve masaj koltukları gibi birçok fonksiyonu kontrol edebildikleri gibi, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmalarını da gerçekleştirebiliyorlar. Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak da kullanılabiliyor.

Kontrol parmaklarınızın ucunda

Audi Yeni A8’de bir önceki modelde kullanılan geleneksel döner düğme ve dokunmatik ekranını geçmişte bırakıyor. Gösterge panelinde kullanılan düğme sayısı son derece azaltılmış durumda. Panelin merkezinde yer alan 10,1 inçlik dokunmatik ekran kapalı olduğu durumda, çevresini saran parlak siyah konsolun içerisinde neredeyse görünmez oluyor.



Kullanıcı ara yüzü, otomobilin kapısı açılır açılmaz kullanıcıyı karşılıyor. Sürücü, bilgi ve eğlence sistemini, geniş ekran üzerinden, parmak uçlarıyla kontrol ediyor. A8 aynı zamanda kullanıcı ile konuşabilme özelliğine sahip. Sürücü, otomobilin birçok fonksiyonuna yeni ve doğal ses kontrol sistemiyle kumanda edebiliyor. Büyük oranda optimize edilen navigasyon sistemi de yeni bir özelliğe sahip: Sistem artık kullanılan yolları öğrenerek kendini geliştiriyor. Bu sayede sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor.

Otomatik sürüş pilotu

Yeni A8, özellikle otomatik sürüş için geliştirilen ilk seri üretim otomobil olma özelliğini taşıyor. A8'in yapay zeka pilotu, gidiş ve geliş şeritlerinin bariyerle ayrıldığı otoyol ve ana yollarda, 60 km/h'den düşük hızlarda otomobilin kontrolünü ele alıyor. Kalkış, hızlanma, dönüş ve frenler, sıkışık trafik pilotu tarafından yönetiliyor. Bu sayede sürücü direksiyonu bırakarak, başka bir aktiviteyle ilgilenebiliyor, örneğin araç içi TV'yi izleyebiliyor. Sistem belirlenen sınırlara ulaştığında bir uyarıyla sürücünün otomobilin kontrolünü yeniden devralmasını sağlıyor.

Pilotlu sürüş sırasında merkezi sürücü asistan kontrolörü (zFAS), sensörlerden elde edilen verileri bir araya getirerek otomobilin çevresindeki alanı sürekli olarak tarıyor. Audi, otomobillerinde radar sensörleri, ön kamera ve ultrason sensörlerin yanı sıra bir lazer tarayıcı kullanan ilk otomobil üreticisi.

Audi AI uzaktan park pilotu ve Audi AI uzaktan otopark pilotu, A8'in park yeri ve otoparklarda otomatik olarak manevra yapmasını sağlarken, sürücünün tek yapması gereken manevrayı izlemek. Bu sırada otomobilin içinde olmasına dahi gerek yok.

Elektrik sisteminden güç alan aktif süspansiyon

Audi, Yeni A8 için 48 voltluk elektrik sisteminden güç alan yeni aktif süspansiyon sistemi geliştirdi. Bu sistemde her tekerlek ayrı olarak kontrol edilerek, yol koşullarına uyum sağlıyor. Her tekerlekte ayrıca, 48 voltluk ana elektrik sisteminden beslenen bir elektrikli motor yer alıyor. Önde yer alan kamera sayesinde Yeni A8 sedan yoldaki tümsekleri önceden tespit ederek aktif süspansiyonu önceden yola göre ayarlıyor. Bu sistemle süspansiyonun tam olarak doğru zamanda yola kusursuz tepki vermesi sağlanarak, titreşim ve sarsıntılar neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor.

Yarı hibrit e-tron motor

Audi’nin Neckarsulm Üretim Merkezi’nde üretilen Yeni A8, büyük ölçüde yenilenen 3.0 TDI ve 3.0 TFSI V6 turbo motorlarla 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle 3.0 TDI motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunulacak. Dizel motor, 286 hp güç üretirken, benzinli motor ise 340 hp güç üretme kapasitesine sahip. Sekiz silindirli versiyonlar olan 435 hp’lik 4.0 TDI ile 460 hp’lik 4.0 TDI ise daha ileri bir tarihte piyasaya sunulacak. En üst seviyede konumlanan versiyon ise, 6 litrelik W12 motoru.

Beş motor da, 48 voltluk elektrik sisteminin kalbini oluşturan bir kayışlı alternatör marş motoru (BAS) ile birlikte çalışıyor. Bu yarı hibrit teknoloji (MHEV, yarı hibrit elektrikli araç), aracın motor kapalıyken de ilerlemesine ve motorun sorunsuz bir şekilde yeniden çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca ileri bir start-stop sistemine sahip olan bu teknoloji, 12 kW’a kadar enerji geri kazanımı sağlıyor. Bu iki özellik bir araya gelerek, verimli motorların yakıt tüketimini gerçek sürüş koşullarında 100 kilometrede 0,7 litreye kadar azaltıyor.Basın Bülteni