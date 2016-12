İktisadi Araştırmalar Vakfı Macaristan’a çıkarma yaptı

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Prof. Dr. Ahmet İncekara, Başkanlıgında 15 üyesi ile Macaristan’nın başkenti Budapeşte’de „Türkiye – Macaristan Ekonomik Işbirliğinin Geliştirilmesi adlı bir sempozyum düzenledi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’nin de katıldığı sempozymun öncesinde, Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, bakan yardımcısı Fatih Metin ve vakıf üyeleri ile Macaristan’da yaşayan Türk İşadamlarına, rezidansta akşam yemeği verdi. Yemeğe DTIK Avrupa Komitesi Üyesi ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Tika Macaristan Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş ve Türk Hava Yolları Macaristan Müdürü Levent Arısoy da katılanlar arasındaydı.İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, düzenledikleri sempozyum ile iki ülkenin ticaret hacmine katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sempozyumda konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Macaristan ile Türkiye arasındaki, ticaret hacminin ve ilişkilerin her gün güçlendiğini, ekonomik işbirliği açısından önemli fırsatların olduğunu söyledi. Fetö terör örgütünün darbe girişimi sonrasında, Macaristan’nın ilk andan itibaren Türk halkının yanında olduğunu belirtti. Macaristan Dişişleri ve Diş Ticaret Bakan Yardımcısı Magyar Levente ise meslektaşı Fatih Metin ile Türkiye ve Macaristan ilişkilerini ikili görüşmelerde detaylı olarak ele aldıklarını ve her iki hükümetinde, ekonomik ilişkilerin gelişmesi için tam destek verdiğini söyledi. Türkiye’nin son 10 yılda ekonomik alanda büyük bir atılım yaptığını ve bunun örnek alınmasi gerektiğini belirtti. Türkiye – Macaristan Iş Konseyi Başkanı Adnan Polat, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban Viktor’un, iki ülke arasında yıllık 5 milyarlık ticaret hacmini hedeflediklerini ve bu doğrultuda iki ülkenin de güzel projeler imza attıklarını belirtti. Sempozyuma, DTIK Avrupa Komitesi Üyesi Fadıl Başar, Budapeşte Ticaret Müşaviri Dr. Faruk Cömert, Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Tika Macaristan Koordinatörü Pınar Özcan Kücükçavus, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ve çok sayıda iş adamı ve akademisyen katildi.Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Yunus Emre Enstitüsünde, 15 temmuz konulu fotoğraf sergisini açtı. Anadolu Ajansı,nın fotoğraflarından oluşan serginin açılışında yaptığı konuşmada sürecin etkilerini ve unutulmaması gerektiğini vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, 15 temmuz da yaşanan olayların sergileneceği fotoğraf sergisinin, olayın öneminin ve boyutunun anlaşılması acısından herkese öğretici olaçağını söyledi.DTIK Avrupa Komitesi Üyesi, ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadil Basar, Sayın Metin’e, Macaristan ziyaretinin anısına porselen bir saat hediye etti. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de Başar’a hediye verdiği açılışta çok sayıda davetli de hazır bulundu. Fadıl Başar, 15 temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye’de hayatin akışında bir olumsuzluk olmadığını, hatta ertesi gün aliş veriş merkezlerinin, sokakların normal seyrini sürdürdüğünü, Pazartesi ise is hayatında en ufak bir olumsuzluk yaşanmadığını, bankaların ve finans kuruluşlarının etkilenmediğini, borsanın da normal düzeninde iş yaptığını belirtti. Tabi ki yaşananları unutmayıp, unutturmayacaklarını da sözlerine ekleyen Başar, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu verdiği örneklerin de bunun en büyük ispati olduğunu söyledi. Bu kadar olumsuzlukları ve düşmanlığı arka arka yaşamasına rağmen, Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini, bizlerin de artık 15 Temmuz' un şiddetini değil, 15 Temmuz süreci sonrası Türkiye’de hayatin her kesiminde normal ve güvenilir bir ortam bulunduğunu anlatmamız gerektiğini belirtti. Son günlerde Avrupa Birliği’nin tutumunun ise sadece birliğe zarar vereceğini, Türkiye’nin içinde olduğu bir Avrupa Birliği’nin ise çok daha fazla güçlenecegini, sözlerine ekleyen Başar, Avrupa'nın tutumunda ısrarcı olması halinde, Gümrük Birliği ve Mülteci krizi dahil bir çok konunun yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.