İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB), İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçimleri sonuçlandı.

1273 delegenin katıldığı seçimlerde, 1154 geçerli oyun 613’ünü alan Adil Pelister, 535 oyda kalan diğer aday Yavuz Eroğlu'nu geride bırakarak İKMİB’in yeni başkanı oldu.

“Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla seçime giren ve tüm alt sektörlerle kimyanın tek sesi olma sözü veren Pelister ve yönetiminin hedefleri arasında; ihracatçının sorunlarına kalıcı çözümler getirme, yeşil pasaportta alt sınırın 100 bin dolara çekilmesi, ihracatçının finansmana kolay erişmesi ve Dijital Ticaret Platformu gibi pek çok yenilikçi proje var.

Aynı zamanda Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı olan Pelister, kimya sektörünü ihracatta 2. sıraya taşıyacaklarını ve "adil, şeffaf ve aktif" bir dönemin başladığını belirterek şunları söyledi:

”Kimya sektörümüzün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacak, kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracağız.

- Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yenilikçi projelerimizle birliğimizi yarınlara taşıyacağız.

- Tüm alt sektörlerimizle tek vücut olarak kimya sektörünün değerine değer katacak yeni bir dönemi başlatacağız.

- Geçmişten aldığımız güçle ihracatçımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

- Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir yönetim olacağız.

Herkese kulak veren, fikirlerin yarıştığı ve ortak akıl sonucunda yine tek ses

olacağımız bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde sıçrama yapacak marka

projelerimizi hayata geçireceğiz."

Pelister, son olarak, seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederken, oy versin ya da vermesin herkesin yönetimi olacaklarının sözünü verdi.