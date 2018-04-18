Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
112099
ALTIN
173.899
DOLAR
4.0130
STERLİN
5.6924
EURO
4.9722

İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister oldu.

İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:40
4147 Okunma
İKMİB’İN YENİ BAŞKANI ADİL PELİSTER OLDU

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB), İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçimleri sonuçlandı.

1273 delegenin katıldığı seçimlerde, 1154 geçerli oyun 613’ünü alan Adil Pelister, 535 oyda kalan diğer aday Yavuz Eroğlu'nu geride bırakarak İKMİB’in yeni başkanı oldu.

“Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla seçime giren ve tüm alt sektörlerle kimyanın tek sesi olma sözü veren Pelister ve yönetiminin hedefleri arasında; ihracatçının sorunlarına kalıcı çözümler getirme, yeşil pasaportta alt sınırın 100 bin dolara çekilmesi, ihracatçının finansmana kolay erişmesi ve Dijital Ticaret Platformu gibi pek çok yenilikçi proje var.

Aynı zamanda Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı olan Pelister, kimya sektörünü ihracatta 2. sıraya taşıyacaklarını ve "adil, şeffaf ve aktif" bir dönemin başladığını belirterek şunları söyledi:

”Kimya sektörümüzün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacak, kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracağız.

- Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yenilikçi projelerimizle birliğimizi yarınlara taşıyacağız.

- Tüm alt sektörlerimizle tek vücut olarak kimya sektörünün değerine değer katacak yeni bir dönemi başlatacağız.

- Geçmişten aldığımız güçle ihracatçımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

- Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir yönetim olacağız.

Herkese kulak veren, fikirlerin yarıştığı ve ortak akıl sonucunda yine tek ses
olacağımız bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde sıçrama yapacak marka
projelerimizi hayata geçireceğiz." 

Pelister, son olarak, seçime katılan tüm üyelere teşekkür ederken, oy versin ya da vermesin herkesin yönetimi olacaklarının sözünü verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI: ERKEN SEÇİME HAZIRIZ
YSK BAŞKANI: ERKEN SEÇİME HAZIRIZ
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR
TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR
Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…
Seramiksan Türkiye’de bir ilke imza attı…

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim