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İKLİMSA, bayilerine özel seyahatlerini ABD’de tamamladı

23 Aralık 2016 Cuma 13:50
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Sabancı güvencesi, 30 yıllık birikimi ve 400’den fazla satış ve servis ağıyla iklimlendirme sektörüne öncülük eden Türkiye’nin iklimlendirme merkezi İklimSA, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayileriyle dünyanın farklı ülkelerine seyahat etti. Bayilerine özel olarak yıl boyunca düzenlediği kampanyalar ile Ekim ayında Ukrayna’nın Lviv, Kasım ayında İspanya’nın Barselona şehirlerine seyahat düzenleyen İklimSA, Aralık ayında da bayileriyle birlikte ABD’nin Los Angeles ve Las Vegas şehirlerini ziyaret etti.

İKLİMSA, bayilerine özel seyahatlerini ABD'de tamamladı
Sabancı güvencesi, 30 yıllık birikimi ve 400’den fazla satış ve servis ağıyla iklimlendirme sektörüne öncülük eden Türkiye’nin iklimlendirme merkezi İklimSA, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayileriyle dünyanın farklı ülkelerine seyahat etti. Bayilerine özel olarak yıl boyunca düzenlediği kampanyalar ile Ekim ayında Ukrayna’nın Lviv, Kasım ayında İspanya’nın Barselona şehirlerine seyahat düzenleyen İklimSA, Aralık ayında da bayileriyle birlikte ABD’nin Los Angeles ve Las Vegas şehirlerini ziyaret etti.
Aralık ayının ilk haftasında premium olarak düzenlenen ABD’deki seyahate katılan İklimSA bayileri, öncelikle Los Angeles’da Melekler Şehri olarak anılan Hollwwood’u; BeverlyHills’i ve Santa Monica’nın en popüler mekânlarını gezdiler. Universal Stüdyosu’nu da ziyaret eden bayiler oldukça keyifli zaman geçirdikten sonra NBA basketbol karşılaşmasını izlediler.

Bu özel seyahatte bayiler ayrıca eski model Amerikan arabalarıyla Los Angeles - Las Vegas arasındaki çölü geçerek oldukça maceralı anlar yaşadılar. Katılımcılar Las Vegas’ta geçirdikleri 3 günde ise, helikopterle Büyük Kanyon’a gittiler, şehri Limuzin ile gezdiler ve dünyaca ünlü illüzyon gösterisini izlediler.

İklimSA Satış Direktörü Tansu Öztorun katılımcılara verdiği mesajda; “Bayilerimizle geliştirdiğimiz sinerji ile 30 yıldır iş birliğimiz olan Mitsubishi Heavy Industries, kendi markamız Sigma ve değişken debili klimalarda Samsung ile son 2 yılda pazar payımızı 2,5 katına çıkarırken, bu yıl satışımızı yüzde 40 artırarak sektörün en hızlı büyüyen markalarından biri olduk. 2017 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projeler ve tabii ki sizlerin desteğiyle sunduğumuz kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyet oranını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İklimSA, yeni yılda da bayilerine özel düzenleyeceği yeni kampanyalarla, dünyanın farklı ülkelerine seyahat düzenlemeyi planlıyor.
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