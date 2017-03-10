"İKİNCİ ELDE MÜŞTERİ PROFİLİ DEĞİŞİYOR"

İSTANBUL (AA) – Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, "2017 yılında otomotiv sektörünün yükselen değeri, ikinci el otomobil satışı olacak." dedi.

ALJ Holding'in otomotiv sektörü yatırımları doğrultusunda, ikinci el araç piyasasında faaliyet gösteren Otoshops’un 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 hedefleri düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Denizaşan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2016 yılının son çeyreğinde hizmetlerine başlayan şirketin yıl sonu hedeflerinin üzerine çıkarak geçen yılı bin 593 adetlik satışla tamamladığını bildirdi.

2016 yılının son döneminde gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ve döviz kurlarındaki yükselişin sıfır otomobil fiyatlarına yansımasıyla, 2017 yılında ikinci el otomobil pazarının yükselmesini beklediklerini dile getiren Denizaşan, “ÖTV düzenlemesi ve döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak artış, 2017 yılında daha bariz görülecek. 2016 yılının son aylarında markalar çeşitli kampanyalar ile bu artışı yansıtmadılar ve talebin öne çekilmesini sağladılar. Ancak 2017 model araçlar fiyat artışı ile birlikte pazara sunuluyor. Bu nedenle 2.el otomobil pazarı daha cazip hale gelecek. 2017 yılında ikinci el otomobil pazarı yüzde 15’in üzerinde büyüyebilir.” diye konuştu.

Denizaşan, 2016 yılı hedeflerinin üzerine çıktıklarını belirterek, 13 noktayla başladıklarını 2017 yıl sonu hedefi olan 20 yetkili satıcı sayısına ise geçen yılın sonunda ulaştıklarını ve şu anda 22 satış noktasıyla hizmet verdiklerini söyledi.

2017 yılında otomotiv sektörünün yükselen değerinin ikinci el otomobil satışı olacağını kaydeden Denizaşan, “2017 yılı satış hedefimiz 5 bin adet. Yapılanma çalışmalarımız 2017 yılında da durmaksızın devam edecek. Yetkili satıcı sayımızı ise 30’a yükseltmek arzusundayız.” bilgisini paylaştı.

65 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla faaliyetlerine başlayan ve şu anda 100 milyon TL'lik yatırıma ulaşan Otoshops’un Kartal showroomunda dijital ekspertiz, 2 yıl garanti, 7 günde değişim, nakit alım, takas, tüketici finansmanı, kasko ve trafik sigortası seçenekleri ile sektörde ilk olan bazı uygulamaları sunduklarını belirten Denizaşan, şunları kaydetti:

"Bugün sizlere daha yakından tanıttığımız Kartal showroomumuzda satın alınan 2. El bir araç, tüm devir ve tescil işlemleri maksimum 2 saat içerisinde tamamlanarak, müşteriye teslim edilmektedir. Bu hizmetlerimiz sadece İstanbul'da değil, 22 satış noktasında da aynı kalite ve standartta verilmektedir”

- “İkinci elde müşteri profili değişiyor”

Denizaşan, ikinci el pazarında yaklaşık 2,5 milyon otomobil satıldığını belirterek, bu rakamın sıfır otomobil satışlarının 3 katına denk geldiğini, pazarda kurumsal ikinci el satışlarının yaklaşık yüzde 5 gibi çok düşük bir payı olduğunu söyledi.

Gelir düzeyinin otomobil fiyatlarındaki artışa paralel olarak artmaması sebebiyle satın alma gücündeki düşüşün 2. el otomobillere olan ilgiyi artırdığı vurgulayan Denizaşan “Pazarda kurumsal yapıların artması sonucu müşterinin öncelikli beklentisi olan güven unsurunun sağlanması ile 2. el pazarına ilgi büyüdü. İkinci elde müşteri profili değişiyor. Fiyat avantajı sebebiyle 2. el otomobil almayı tercih eden bir kitle oluştu. Özellikle lüks segmentlerde 2. el modellere olan talep daha da yoğunlaştı. Satışını gerçekleştirdiğimiz her 10 araçtan biri lüks segmentten model oluyor. 2. el pazarında en çok rağbeti dizel motorlu otomatik vitesli araçlar görüyor, bunun yanında yakıt tüketimlerinin düşmesi benzinli otomatik araçları da daha cazip hale getirdi.” açıklamasında bulundu.

- Otoshops

ALJ Holding, Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği Toyota, Lexus, ALJ Finans, DJCool ve DJAuto'nun yatırımlarının ardından Otoshops ile her marka, model, yaş ve kilometrede ikinci el araç almak veya satmak isteyenlere, tek noktadan yenilikçi çözüm sunmayı amaçlıyor.

Otoshops'ta, her marka ve modelde 2 yıla kadar garanti uygulaması, 7 günde değişim ve nakit alım çözümleri sunulurken, kredi, devir tescil, garanti ve sigorta gibi tüm işlemlerin tek noktadan kısa sürede tamamlanması sağlanıyor.

Yol yardım hizmetini de içeren Otoshops'ın 2 yıla kadar garanti uygulaması, mekanik parçaların yüzde 90'ını kapsıyor. Otoshops Finans da satılan tüm araçlara, 48 ay vadeli özel kredi seçenekleriyle 20 dakikada finansman desteği sunuyor.

Otoshops sigorta aracılığıyla ise müşterilere, 12 farklı şirketten alınan kasko ve trafik sigortası teklifleri değerlendirilerek en uygun seçenek sunuluyor. Aynı zamanda kasko ve trafik sigortası bedelleri de araç kredisine dahil edilerek ödeme kolaylığı fırsatı tanınıyor.

Anadolu Haber Ajansı