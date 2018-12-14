İkinci 100 günde neler yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günde gerçekleştirilecek hizmet ve projelerini Cumhurbaşkanı Külliyesinde açıkladı.

''MUHTERİSLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK”

Milletin huzurunda, geride kalan 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak ve yakın geleceğe ilişkin programlarını ortaya koyarak, Türk siyasetine yeni bir açılım kazandıracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütmenin başı olarak bundan sonra da belli aralıklarla milletin karşısına çıkarak ortaya koydukları icraatların değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

Kabineyi açıkladıkları 9 Temmuz’dan bugüne yoğun bir gündemle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan ülkenin yeni yönetim sistemine geçiş sürecini yönettiklerini, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettiklerini, bunlarla birlikte millete verdikleri sözleri de gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen, hedeflerine ulaşma yönünde önemli mesafe katettiklerini, kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden Türkiye ekonomisine pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükûmeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık” dedi.

“TÜRKİYE GEMİSİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞANLAR KESİNLİKLE FIRSAT BULAMAYACAK”

“Birkaç ay öncesine kadar sabah-akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün âdeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacak, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı hâline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan, Hakk’ın ve halkın rızası için, gözünü ve günlünü Türkiye’ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.”

“MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEDİ”

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarını, programda yer alan 400 eylemden 340’ını tamamladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların arasında önemli, tarihî, milletin umut ve heyecanla beklediği pek çok projenin bulunduğunu hatırlattı.

Bu projelerin arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ilk etabının açılışını yaptıkları İstanbul Havalimanının, beş Millet Bahçesinin, bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda kalan 60 eylemin 10’unun mevzuat hazırlıklarını da tamamladıklarını, üçüncü tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80’in üzerinde, 17 eylemde yüzde 50’in üstünde ilerleme sağladıklarını açıkladı.

43 milyar liralık bütçe maliyeti öngördükleri 400 eylem için 37,3 milyar lira sarf edildiğini, bunun en önemli sebebinin ise uygulamaya koydukları tasarruf tedbirleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden asla taviz vermemiştir, inşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

“ÜNİVERSİTELERİN TAMAMINDA KARİYER MERKEZLERİ KURULACAK”

İkinci 100 günlük eylem planında yer alan yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasideki ataleti giderecek, devletin işleyişini hızlandıracak, verimliliğini ve etkinliğini artıracak bazı adımlar attıklarını söyledi.

İllere verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 il karnesi projesini devreye alacaklarını, devletin vatandaşa, özel sektöre ve diğer resmî kurumlara sunduğu hizmetlerin yüzde 95’inde e-devlete entegrasyonunu sağlayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gelecek iş planlarında yardımcı olmak için üniversitelerin tamamında kariyer merkezlerinin kurulacağını, şehirlerin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişeceklerini sözlerine ekledi.

“HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜESSESİ KAZANDIRILACAK”

Adalet Bakanlığı bünyesinde, yargıda hedef süre uygulamasının başarıyla tamamlandığını, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete alınarak İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünün 90 bin dosya azaltıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde yargıya hâkim ve savcı yardımcılığı müessesinin kazandırılacağını dile getirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla ilk 100 günlük dönemde vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için 1 milyon hanenin ziyaret edildiğini, sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 298’den 316’ya çıkartıldığını, 2 milyonu aşkın BAĞKUR’lu sigortalıya sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı temin edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde çalışmaların kapsamını genişleteceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şûrası düzenleyeceklerini, 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuracaklarını, aile sosyal destek programını muhtarların da katkısıyla yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

“KAMU KURUMU SAYISINI 13 BİNE YÜKSELTİYORUZ”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle ‘Sıfır Atık’ projesinin 750 kamu kurumunda uygulamaya geçirildiğini, imar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşın başvurusunun alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde yapılacakları şu cümlelerle açıkladı: “Millet bahçelerini 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırıyoruz, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için 41 kilometre bisiklet yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri inşa ediyoruz. Sıfır atık projesini yaygınlaştırarak uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz. Türkiye mekânsal strateji planının ön çalışma, araştırma ve analizlerini bitirerek plan hazırlama sürecini başlatıyoruz.”

“FETÖ’NÜN YURT DIŞI YAPILANMASINA, YENİ GİRİŞİMLER BAŞLATIYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla FETÖ ve PKK-PYD terör örgütlerinin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdiklerine, AB ülkeleri ve ABD nezdinde her seviyede diplomatik girişimler yürüttüklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki 100 gün boyunca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. Ülkemizin arabuluculuk alanındaki öncü rolünü somut etkinliklerle daha da perçinliyoruz” sözlerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kış mevsiminden önce Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve dört organize sanayi bölgesini doğal gazın konforuyla tanıştırdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ deniz sondaj çalışmalarına başlandığına, ikinci derin deniz sondaj gemimizin sözleşmesinin imzalandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkakım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Türkiye topraklarındaki bölümünün inşasına başlanacağını ve 2019’un sonuna kadar bitirileceğini, Akdeniz’de hidrokarbon aramaları kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplanacağını ve bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

“ 30 YENİ GENÇLİK MERKEZİNİ HİZMETE ALACAĞIZ”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geçen 100 günlük icraatları arasında; 150 mahalle tipi spor sahasının, 12 tane futbol altyapı merkezinin, 76 yeni yurt binasının, ilköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa sportif yetenek taramasının, gençliğe yönelik 400 STK projesine deştiğin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde 30 yeni gençlik merkezini hizmete alacaklarını müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örnek hikâyeler yoluyla gençlerimize farklı ufuklar kazandırmak için 17 dakika projesini başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılar ile geçlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi, soluğu olacak ‘aynı frekanstayız’ adıyla bir gençlik radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE KALKINMA FONUNU KURUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ikinci 100 günlük devrede yapılacaklardan şu örnekleri verdi: “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planının hazırlanmasını sağlıyoruz. Yeminli mali müşavir raporuyla nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Özel sermaye yatırımlarının arttırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonunu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal istikrarın güçlendirilmesi yanında finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz. Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Gecikmelerin önüne geçmek için ortak elektronik tahsilat platformunu tüm unsurlarıyla devreye alıyoruz.”

İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği hizmet ve uygulamalar arasında; uyuşturucuyla etkin mücadele için 31 ilde daha kurulan narkotimleri, sayıları 32’den 42’ye çıkarılan 112 çağrı merkezlerini, düzensiz göçün önlenmesi için İstanbul Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale’de kurulan geri gönderme merkezlerini örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 100 günlük dönemde 112 acil çağrı merkezi sayısını 44’e çıkaracaklarını, elektronik belediye bilgi sistemine entegre edilen belediye sayısını 60’dan 210’a yükselteceklerini açıkladı.

Geçen 100 günlük dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın icraatlarında da örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci dönemde ise Tüksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin ihalesinin yapılarak inşaatına başlanacağını, sekiz tarihî camii ve külliye ile Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonunun tamamlanacağını, Bosna Hersek’teki Mostar Karagöz Bey Medresesi’nin açılışa hazır hâle getirileceğini aktardı.

“SINAVSIZ OKULLARA YERLEŞTİRME KRİTERLERİNİ GÜNCELLİYORUZ”

Millî Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla 12 bin dersliği tamamlayarak, tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den, yüzde 71’e çıkardıklarına, 700 okulu daha kent güvenlik yönetim sistemine entegre ettiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi eğitiminden, üniversiteye öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izleyecek yeni sistemi yüzde 92 oranında tamamladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi: “Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Önümüzdeki 100 gün boyunca yerli ve millî değerlendirme araçlarının uygulamaya konulmasına öncelik veriyoruz. Farklı soru türleri kullanarak öğrencilerimizin üst düzey zihinsel özelliklere sahip olma yeteneklerinin ölçümüne katkı sağlıyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterlerini güncelliyoruz.”

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında, evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısını yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bine yükselttiklerini, Manisa, Elazığ ve Eskişehir’de 2 bin 677 yatak kapasiteli üç şehir hastanesi ile 20 yeni hastane ve iki ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 100 günlük dönemde 30 adet obezite merkezinin açılacağını, dokuz hastane ile bir ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete alınacağını dile getirdi.

“YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN FİKRİ MÜLKİYET STRATEJİSİNİ HAZIRLIYORUZ”

Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığı’nın ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliğini güçlendireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, HGM-KÜRE ve HGM-ATLAS uygulamaları ile ilk yerli ve millî harita görüntü sisteminin kullanıma açılacağını, millî üretim entegre sualtı savaş yönetim sistemi ay sınıfı denizaltı uygulamasının TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarının kabul işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla geçen 100 günlük dönemde yerli ve millî üretim için ileri teknoloji alanlarında yeni girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladıklarına, ilk millî lazer silah sisteminin testlerini başarıyla tamamladıklarına, IP kripto cihazının prototipinin üretimini başlattıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yeni dönemde Türkiye’nin fikri mülkiyet stratejisini hazırlıyoruz. Uluslararası lider araştırmacı programı kapsamında ilk çağrıyı yapıyor, başvuruları da neticelendiriyoruz. Türkiye açık kaynak platformu kurarak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Yerli ve millî üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.”

“KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TAMAMLANAN 505 YATIRIMA TOPLAM 250 MİLYON LİRA HİBE ÖDEMESİ YAPACAĞIZ”

Tarım ve ormancılık alanında; ilk 100 günlük eylem planı kapsamında yapılanlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsal kalkınmaya yönelik yedi proje ile çiftçilere 710 milyon liralık destek sağlandığını, 99 bin dekar alanın sulamaya açıldığını, 1 milyon dekar alanda modern basınçlı sulama sistemi kurulduğunu, 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasının tamamlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 100 günlük programda 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği vereceklerini, kırsal kalkınma programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapacaklarını aktardı.

Konuşmasında, Ticaret Bakanlığı’nın geçen 100 günlük dönemde ortaya koyduğu hizmet ve uygulamalardan da örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük dönemde; yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulacağını, liman ve kara sularının denetim standartlarının yenileneceğini, gümrük tarife arama programının uygulamaya alınacağını ve gümrüklerde elektronik bilgilendirme platformunun oluşturulacağını açıkladı.

“YERLİ VE MİLLÎ İLK DİZEL ELEKTRİKLİ MANEVRA LOKOMOTİFİNİ ÜRETİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçen 100 günlük dönemde 328 kilometre bölünmüş yolu daha tamamlayıp toplam bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 496 kilometreye, 120 kilometre daha yeni otoyol yapılarak toplam otoban uzunluğunu 2 bin 777 kilometreye çıkardığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane, Ordu, Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve Artvin illerinde 30 kilometre yeni kara yolu tünelinin hizmete açıldığına dikkat çekti. Yine bu dönemde 997 yerleşim yerine daha 4,5G mobil internet hizmeti erişimi sağlandığını, 272 kilometrelik demir yolunun yenilendiğini, kara yollarında 893 kilometrelik bitümlü sıcak karışım kaplama yapıldığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günde yapılacakları şöyle aktardı: “Önümüzdeki 100 gün boyunca Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını tamamlayarak işletmeye alıyoruz. Yap-işlet-devret modeli otoyol çalışmalarıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 kilometre yolu daha bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 815 kilometreye yükseltiyoruz. Toplam 246 kilometre uzunluğunda olan Aydın-Denizli Otoyolunun 154 kilometresiyle, Mersin-Silifke-Taşucu Otoyolunun 92 kilometresinin ihalesini yap-işlet-devret yöntemiyle yapıyoruz. Yerli ve millî ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini de üretiyoruz.”

“GÖREVİMİZ YARINLAR İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEKTİR”

Konuşmasında Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projelerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 100 günlük dönemde Hisar Hava Savunma Füze Sistemi’nin atış testlerini gerçekleştirildiğini, Altay Tankı’nın motor ve transmisyon sistemlerinin geliştirilmesi projesine başlandığını ve yerli insansız hava aracı sayısının 52’den 58’e çıkarıldığını hatırlattı. Önümüzdeki dönemde geliştirilmiş Atak projesi ile MİLGEM İ sınıfı firkateyn projesinin 5. gemi sözleşmelerinin imzalanacağını, müşterek taarruz uçağı F-35 projesi için 7. Ana Jet Üssündeki inşaat faaliyetlerinin tamamlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda gerçekleştirilecek diğer projelere de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Bizim görevimiz; fildişi kulelerinden millete ahkâm kesenlere, millete tepeden bakanlara, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Biz elimizden geleni yaptıkça bu ülke için, bu millet için, istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için samimiyetle çalıştıkça Yüce Mevla da işlerimizi kolaylaştıracak, önümüze çok farklı yollar açacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha icraat programlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”