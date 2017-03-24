İki projeye üç ödül: Tabanlıoğlu Mimarlık, MIPIM AR Future Awards’da Zirveye Çıktı

Türkiye’nin uluslararası mimarlık ofisi Tabanlıoğlu Mimarlık, gayrimenkulün en önemli küresel buluşması MIPIM’de, bu yıl da her platformda dikkat çekti. MIPIM 2017’de, standı, sunumları ve katıldığı panellerle ilginin odağında yer alan Tabanlıoğlu Mimarlık, kazandığı üç ödülle de MIPIM AR Future Awards’da ön plana çıktı.

Çeşitli sergilerin yanı sıra mimari proje yarışmaları, düzenlenen panel ve konferanslarla farklı coğrafyalardan önemli yatırımcıların, mimarların, şehir planlamacıların katıldığı dünyanın en önemli buluşma platformlarından biri olan MIPIM’de Tabanlıoğlu Mimarlık bu yıl da tüm platformlarda dikkat çeken ofislerden biri oldu.

Son üç yıl da olduğu gibi MIPIM 2017’de de P-1.K51’deki özgün standıyla yer alan Tabanlıoğlu Mimarlık, Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu’nun sunumları, konuşmacı olarak katılımları ve aldığı ödüllerle bu küresel platformda dikkatleri üzerine topladı. Tabanlıoğlu Mimarlık’ın, başta New York ve diğer Amerika projeleri olmak üzere, yeni projelerinin paylaşıldığı “Türkiye Mimarlığı Dünya Haritasında” başlıklı toplantı, 15 Mart sabahında Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu tarafından İstanbul Çadırı’nda geçekleştirildi. 15 Mart günü öğleden sonra ise Murat Tabanlıoğlu, Paul Finch moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Binaları sonsuz defa dönüştürmek ve yeniden kullanmak nasıl mümkün olur?” başlıklı panelde Mahesh Ramanujam, Rebecca Pearce ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. Panelde ‘karma kullanım ya da adaptif yeniden kullanım çerçevesinde düşünmek’, ‘kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla baş etmek’ ve ‘gelecekte kentlerin bundan nasıl yararlanabileceği’ gibi konular ele alındı.

MIPIM bünyesinde Architectural Review dergisi ile ortaklaşa düzenlenen mimari ödül programı MIPIM AR Future Awards 2017’de ise adeta Tabanlıoğlu Mimarlık rüzgarı esti. Tabanlıoğlu Mimarlık, New York’da gerçekleştirilecek 118E59th Street Residences projesi ile ‘Konut’ kategorisinde büyük ödüle uzandı. Bir diğer projesi olan Bayburt’taki BAKSI Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi projesi ile de ‘Sivil ve Kamu Binası’ kategorisinde ödül alan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın 118E59th Street Residences projesi ayıca Overall Winner ödülünü de alarak, MIPIM AR Future Awards’da “En İyilerin En İyisi” seçildi. 15 Mart akşamında JW Marriot Otel’de düzenlenen MIPIM AR Future Awards töreninde, Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel ödüllerini Paul Finch’in elinden alırken, projenin yatırımcısı Robert Gladstone da onlara eşlik etti.

MIPIM AR Future Awards ile ilgili açıklama yapan Melkan Gürsel, aldıkları her ödülün kendilerine daha iyi ve daha güçlü projeleri hayata geçirmek için güç veren birer motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Murat Tabanlıoğlu ise projeleri salt mimari kaygılar ya da işverenin talepleri ile değil, sosyal, kentsel, tarihi ve doğal doku gibi birçok unsurun fermantasyonu ile çözümlediklerini belirterek, “Aldığımız bu ödüller bu yaklaşımımızın takip edildiğini, takdir edildiğini, doğru rotada olduğumuzu gösteren somut geri dönüşlerdir” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tabanlıoğlu Mimarlık MIPIM’den ödülsüz dönmüyor

Tabanlıoğlu Mimarlık, önceki yıllarda olduğu gibi 2016’da da MIPIM’den ödüllerle dönmüştü. MIPIM 2016’da Kazakistan’da gerçekleştirdiği Astana Tren İstasyonu projesi ile Architectural Review MIPIM Future Projects Awards (MIPIM AR Future Awards 2016), Big Urban Projects – Büyük Ölçekli Kentsel Proje dalında en iyi proje ödülünü ve Katar-Doha Karma Kule projesi ile Karma Projeler dalında Commendation / Övgü ödülünü almıştı.

Beyazıt Kütüphanesi ile MIPIM Awards 2017’de de finalistler arasında

Tabanlıoğlu Mimarlık, geçtiğimiz yıl birçok uluslararası ödüle layık görülen Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi, 16 Mart akşamı Grand Auditorium, Palais des Festivals’de gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak MIPIM Awards 2017’de “En İyi Yenileme Projesi” kategorisinde finalistler arasında yer alıyor. MIPIM Awards 2017’nin bir önemli özelliği ise jürinin final oylarıyla birlikte MIPIM Katılımcı Delege oylarının da yılın en iyi projelerinin seçilmesinde (People's Choice) etkin olması.

American Architecture Prize, WIN ve WAF ödüllerini de almıştı

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakfı’nın ilan ettiği Mies van der Rohe Ödülü 2017'de finalist olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi’nin aldığı ödüller arasında; American Architecture Prize, WIN – World Interior News Awards ve WAF – World Arcitecture Festival gibi dünya çapında önemli ödüller bulunuyor.