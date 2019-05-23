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İki adayın gerekçeli karara dair yorumu

Dün akşam açıklanan gerekçeli kararın ardından Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu da görüşlerini ifade etti. Taraflar kendi söylemleri üzerinden kararı yorumladı.

İki adayın gerekçeli karara dair yorumu

Dün akşam açıklanan gerekçeli kararın ardından Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu da görüşlerini ifade etti. Taraflar kendi söylemleri üzerinden kararı yorumladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:54
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İki adayın gerekçeli karara dair yorumu

YSK, iptal ettiği ve yenilenmesini istediği 31 Mart'ta yapılan İBB Başkanlığı seçimleri için gerekçeli kararını, dün akşam saatlerinde açıkladı. 250 sayfalık kararda, seçimlerin iptal edilmesi yönünde oy kullanan 7 üye ve onlara itiraz eden 4 üyenin görüşleri de yer aldı.

Gerekçeli kararla ilgili CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım da değerlendirmelerini yaptı. İmamoğlu "Gerekçesiz karar" derken, Yıldırım gerekçeli kararda"Oylar çalındı" yazmıyor eleştirilerine "Gerekçeli kararda yazacak değil ya" karşılığını verdi.

EDEBİYAT DERSİNE ÇALIŞMAZSANIZ SAYFALARI DOLDURURSUNUZ

Ekrem İmamoğlu, 250 sayfalık kararı şu sözlerle değerlendirdi; "Dağ fare doğurdu bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakını A.B, A.P gibi isimler yazılmış. Edebiyat dersinde eğer derse çalışmamışsanız sayfalarca yazı yazarsınız. Edebiyat öğretmeni de size koca bir sıfır verir. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe.

GEREKÇESİZ KARARLA ADALET DUYGULARINI YOK ETTİLER

Çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye. Bu iftiradır. Ben niye feryat ediyorum. Çaldılar? Kime çaldılar. Şimdi 2 kişiyiz odada çaldı diyeceğim. Kime diyeceğim? İki kişiyiz burada. Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem kendilerine kalmış."

BİZ ÇALINDIYI HALK DİLİNDE SÖYLÜYORUZ

Karar sonrası Binali Yıldırım'ın ilk değerlendiğrmesi ise şu şekilde; "Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Peki bu oylar çalınmasaydı 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü? Buna bakmamız lazım. Niye düştü? Vatandaşlarıma buradan sesleniyorum, iki aday var, iki aday arasındaki oy farkı binde 1,5 buçuk, yüzde demiyorum. Gerçi YSK 13 bin 740 diye geçmiş. Normal şartlarda bırakın çalındı, çalınmadı muhabbetini. Birbirine yakın. Açıyoruz, sayım yaptığımızda düzeltmeler oluyor, geçersizler geçerli hale geliyor. Her iki adayın da ya oy kaybetmesi, ya da kazanması lazım. 4 milyon 150 bin civarında oy almış iki aday. Bizimki aradaki fark bizim lehimize yarı yarıya azalıyor. 29 binden 13 binlere düşüyor.

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Son Güncelleme: 23.05.2019 13:59
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