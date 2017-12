II. Dönem 4. GO Bayi Konseyi İstanbul’da toplandı

İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, Genel Müdür Yardımcıları Cem Deniz, Nuri Büyükmirza ve Can Toydemir ile Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konseye, GO bayilerini temsilen; Kurtoğlu Petrol, ALT Petrol, Ayazoğlu Petrol, Alican Dağlıgil Petrol, İrz Petrol, Buspet Petrol, Şirikçiler Petrol, Delen Petrol, Dersim Petrol ve Sarıbudak Petrol bayileri katıldılar.



İpragaz CEO’su Eyüp Aratay’ın konuşmasıyla başlayan GO Bayi Konseyi’nde, daha sonra ekonomist Haluk Bürümcekçi ulusal ve küresel piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konseyde sonrasında “Otomotiv Yakıtları Pazar Değerlendirmesi”, “Genel Değerlendirme” ve GO’nun 5’inci yaşına girerken EFQM Mükemmelikte Yetkinlik Tanıma Programı değerlendirmesinde 5 Yıldız ile tam not aldığı “Mükemmellik Süreci” başlıkları ele alındı.



İpragaz’da Eyüp Aratay ile başlayan yeni döneme ilişkin “Yeni Yapılanma ve Hedef” paylaşımının da gerçekleştirildiği GO Bayi Konseyi’nde “Satış Geliştirme Süreçleri”, “Pazarlama Süreçleri” ve “Mühendislik Süreçleri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Konsey, geleneksel şekilde “GO Bayi Önerileri” bölümü ile son buldu. İkinci dönemin son konseyi, bayilere katkılarından ötürü ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.



“Bu yeni dönemde bayilerimizle birlikte büyüyeceğiz”

Türkiye akaryakıt sektöründe öne çıkardığı BADO – Bayi dostu yaklaşımı ile öncülük eden GO, yönetimsel süreçlerde verdiği söz hakkı ve adil kar paylaşımı gibi ayrıcalıklarıyla da fark yaratıyor. İpragaz’ın üçüncü döneminde GO’nun da yeni hedeflerine değinen İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO ailesi olarak, bayilerimizle birlikte büyüyeceğiz. Bayilerimizle güç birliği, fikir birliği içinde yeni ve daha büyük başarılara imza atacağız” açıklamasında bulundu.



GO Bayi Konseyleri’nde II. Dönem tamamlandı, III. Döneme girildi

İpragaz’ın 3’ncü döneme girdiği yıl GO Bayi Konseyi de, gerçekleştirilen bu son toplantıyla birlikte 3’ncü döneme girdi. III. Dönem GO Bayi Konseyi’nin ilk toplantısı, seçilen yeni bayi temsilcileriyle birlikte 2018 yılında yapılacak.