İhracatın parlayan yıldızları, 29. kez aynı adreste buluşuyor!

Dünya genelinde 15 farklı ülkede 130’un üzerinde fuar ve konferans etkinliği gerçekleştiren Tarsus Group’un küresel gücünü de arkasına alan Uluslararası Zuchex, sunduğu yeni pazar ve işbirliği fırsatlarıyla, yine sektörünün ticaret hacmine katma değer sağlayacak.

Sektörün tüm paydaşları bir arada

Züccaciye ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve distribütör firmaların katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Zuchex 2018’i, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı & perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel & restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları ile üretici ve ithalatçı firma yetkilileri ziyaret edecek.

Markaların 2019 koleksiyonları, ilk kez Zuchex’te görücüye çıkıyor!

Züccaciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların da yer aldığı Uluslararası Zuchex 2018’de, pek çok firma, gelecek yılın koleksiyonlarını ilk defa ziyaretçilerle buluşturacak. Sunduğu çeşitlilik ile fark yaratan fuarda; sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından dekoratif mobilya ve ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak aksesuarlarına kadar binlerce tasarım sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl 4,2 milyar dolar ihracat, 1,3 milyar dolar da ithalat gerçekleştiren ve 2017’yi 2,9 milyar dolar cari fazlayla kapatan, iç pazarda yaklaşık %10, dış ticarette ise %17 büyüyen züccaciye sektörününün bir araya geleceği 29.Uluslararası Zuchex 2018 hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.zuchex.com adresini ziyaret edebilirler.

