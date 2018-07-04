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İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak

Türkiye’de var olan otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi sektörler için kritik görev üstelenen Takım Tezgahları, teknolojiyi arkasına alarak başarı grafiğini her yıl katlayarak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye sanayisi için 2017 yılında 711,5 milyon dolarlık bir üretim gerçekleştiren sektör, dünyanın birçok ülkesine gönderdiği 491 milyon dolarlık ihracatıyla da adından söz ettiriyor. 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı ise sektöre 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyor.

İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak

Türkiye’de var olan otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi sektörler için kritik görev üstelenen Takım Tezgahları, teknolojiyi arkasına alarak başarı grafiğini her yıl katlayarak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye sanayisi için 2017 yılında 711,5 milyon dolarlık bir üretim gerçekleştiren sektör, dünyanın birçok ülkesine gönderdiği 491 milyon dolarlık ihracatıyla da adından söz ettiriyor. 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı ise sektöre 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:13
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İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak

Ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinası olmasının yanı sıra, girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan Takım Tezgahları Sektörü, sanayinin gelişime paralel olarak büyüyor. Yurt içi pazarda otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi sektörlerin ihtiyacına cevap vererek kritik görev üstelenen sektör, 2017 yılında 711,5 milyon dolarlık bir üretim gerçekleştirerek gücünü ortaya koyuyor. Dünyanın birçok ülkesine gönderdiği 491 milyon dolarlık ihracatıyla da adından söz ettiren Takım Tezgahları Sektörü, stratejik öneme sahip birçok sektörde de önemli rekabet avantajı sağlıyor.

Ersözlü: Takım Tezgahları sektörünün güçlü olması stratejik öneme sahip

Gelinen nokta itibarıyla gelişen teknolojisi, artan üretimi ve ihracatıyla Takım Tezgahları Sektörünün Türkiye sanayisine olan katkısının her geçen yıl artığını söyleyen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2017 yılı itibariyle sektörün yaklaşık büyüklüğünün 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ersözlü, sektörün makine imalat sanayisi içinde önemli bir alt sektör olarak yoluna devam ettiğini aktardı. Takım Tezgahları ile başta otomotiv, savunma, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektöre üretim yapıldığını aktaran Ersözlü, sektörün 2023 hedefinin üretim olarak 900 milyon dolar, ihracatının ise 600 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi.

"1 milyar dolarlık iş hacmi"

Bu denli kapsamlı bir endüstrinin fuarını yapmaktan gurur duyduklarını belirten TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuar özelinde bir önceki yıla kıyasla bu yıl yüzde 13’lük bir büyüme beklediklerinin altını çizdi. MAKTEK’in sektörün buluşma platformu olduğunu söyleyen Ersözlü, dünyanın farklı noktalarından fuara katılım sağlayacak iş insanlarını 15 salonda toplam 125 bin metrekarelik alanda bir araya getireceklerini ve yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ersözlü, “Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapacak olan MAKTEK, 1.000’i aşkın firma ve firma temsilciliğini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.70 ülkeden 60 bin ziyaretçinin yanı sıra Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore gibi milli katılımlara da ev sahipliği yapacak olan fuar; yurt dışından gelecek kamu ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilerine de ev sahipliği yapacak” dedi.

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