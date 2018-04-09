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İHRACATÇILAR SANDIĞA GİDİYOR!

İhracatı 2023 hedeflerine taşıyacak yönetimler seçilecek! Ege İhracatçı Birlikleri’nde Genel Kurul maratonu başlıyor!

İHRACATÇILAR SANDIĞA GİDİYOR!

İhracatı 2023 hedeflerine taşıyacak yönetimler seçilecek! Ege İhracatçı Birlikleri’nde Genel Kurul maratonu başlıyor!

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:45
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İHRACATÇILAR SANDIĞA GİDİYOR!

İhracatçılar sandığa gidiyor. Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliğine üye 70 bini aşkın ihracatçı Nisan ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantılarında bir araya gelecek, ihracatçı birliklerini 2023 ihracat hedeflerine taşıyacak yeni yönetim ve denetim kurulları için seçim yapacak.

İhracat dünyası, genel kurullarda 2017 yılını değerlendirme fırsatı yakalarken, 2018 yılı iş programı ve bütçelerini de karara bağlayacak.

İki dönem kuralı değişim oranını arttıracak
2009 yılında çıkan 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kanunu, ihracatçı birliklerinde 2 dönem başkanlık yapan isimlerin üçüncü kez başkanlığa aday olma yolunu kapatıyor. İki dönem kuralı nedeniyle ihracatçı birlikleri yönetim kurullarındaki değişimin bu yıl önceki dönemlere göre daha fazla olması bekleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde genel kurullara katılma hakkına sahip 5 binin üzerinde ihracatçı firma bulunuyor.

İhracatçı birliklerinde topuk sesleri artacak
Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliğinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantıları sonrasında ihracatçı birliklerinde topuk seslerinin artması bekleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin ihracatçı birlikleri yönetim kurullarında 2, denetim kurullarında ise 1 kadın üyenin temsil edilmesi konusunda tavsiye kararı bulunuyor. Bu tavsiye kararı sonrasında ihracatçı birlikleri yönetim ve denetim kurullarındaki 29 olan kadın sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel kurul maratonu Su ürünleri ile başlayacak
Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki genel kurul takvimi ilan edildi. Genel kurulların ikinci toplantı tarihlerinde toplanması bekleniyor. İlan edilen takvime göre genel kurul maratonu, 13 Nisan 2018 Cuma günü Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile başlıyor. Sonrasında 12 ihracatçı birliğinin genel kurul toplantıları ilan edilen takvime göre gerçekleştirilecek. Genel kurullar gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde birinci toplantılarda, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda yapılacak.

Bir duayen başkanlığı bırakıyor
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin kurulduğu 1991 yılında kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan ve 1997 yılından bu yana da kesintisiz 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Jak Galiko, 20 Nisan 2018 Cuma günü ya da 26 Nisan 2018 Perşembe günü gerçekleşecek genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı başka bir isme bırakacak.

İhracatçılar, Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliğinin seçimleri tamamlandıktan sonra Haziran ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi seçimlerinde farklı bir heyecan yaşayacak. İhracatçılar, ilk olarak TİM Genel Kurulu’nda 27 kişiden oluşan TİM Sektörler Konseyini sonrasında TİM Başkanını seçecek.
 

Son Güncelleme: 09.04.2018 14:57
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