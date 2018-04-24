İHLAS YAPI'DAN 3 YENİ PROJE

BİZİM EVLER MARKASINI SAHİLE TAŞIDI “BİZİM EVLER GÜZELCE”

Ispartakule’nin ardından markalı konut projesi Bizim Evler’i Güzelce’ye taşıyan İhlas Yapı, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılardan büyük ilgi görüyor. Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor.

Bugüne dek hayata geçirdiği 16 bin konutla binlerce aileye yüksek standartlarda yaşam sunan ve markalı konut projelerine öncülük eden İhlas Yapı, Bizim Evler kalitesini bu kez Güzelce’ye taşıdı.

İnşa ettiği nitelikli konut projeleriyle yatırımcısına kazanç ve güven sunan İhlas Yapı, İstanbul’un özellikli bölgesi Büyükçekmece’de ‘Bizim Evler Güzelce’yi hayata geçiriyor.

SAHİL HATTINDA DENİZ MANZARALI FERAH DAİRELER

Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce, toplam 92.293 metrekare arsa üzerinde 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.

Bölgeye nazaran ekonomik oranda tutulan fiyatlar yatırımcıların projeye olan ilgisini artırırken, Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor. Projede kredili alımlarda 60 ay 0.86 vade oranlı ödeme seçeneği de yatırımcılara sunuluyor. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. 3 metre tavan yüksekliğine ve geniş balkonlara sahip daireler, alıcılarına konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunmak için planlandı. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve eşsiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyan Bizim Evler Güzelce’nin örnek dairesini konut alıcıları görebiliyor.

4 MEVSİM SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

E-5 cepheli cadde üzeri dükkanlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor.

60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş projede yer alıyor.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE BİR PROJE

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor. İstanbul’un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolu’nun yanı başında yükseliyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde, cazibe merkezi olarak geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE AİLELER İÇİN GELİŞTİRDİ “MARMARA EVLERİ 4”

Beylikdüzü’nde inşa ettiği Marmara Evleri 1, 2 ve 3 projelerinde toplam 5.400 aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı, bölgenin en yeni projesi Marmara Evleri 4’le konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

İstanbul’un nitelikli konut bölgelerinde, markalı projelere imza atan İhlas Yapı, aile öncelikli yüksek standartlarda yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.

Beylikdüzü’nde inşa edilen, Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireler lansman dönemine özel avantajlı fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor.

MERKEZİNDE AİLE VAR

Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı Marmara Evleri 4, aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor.

Modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandıran Marmara Evleri 4’te 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 126 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

ZENGİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINA SAHİP

Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor.

Estetik mimarisi, birinci sınıf ankastreli konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Bizim Evler 4’te; 24 saat güvenlik, kesintisiz jeneratör hizmeti ve her daire için kapalı otopark standart olarak site sakinlerine sunuluyor.

ULAŞIM AĞLARIYLA ÇEVRİLİ BİR BÖLGEDE KONUMLANIYOR

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 ve TEM Otoyoluna, Eğitim Kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor.

Yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu olan proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı limanının yanı başında konumlanıyor.

KANAL İSTANBUL’UN YENİ KOMŞUSU “BİZİM EVLER 8”

Ispartakule’ye 5.500 konutla en büyük konut yatırımını yapan İhlas Yapı, Kanal İstanbul’a komşu geliştirdiği Bizim Evler markasının en yenisi “Bizim Evler 8” ile bölgeye değer katmaya devam ediyor. Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor. Kanal İstanbul’un yanı başında, 43 bin 874 metrekare inşaat alanına sahip Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire, 29 dükkan yer alıyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.