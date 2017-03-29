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İHH'dan Libya'lı ailelere gıda yardımı

29 Mart 2017 Çarşamba 10:48
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- İHH, Sirte kentinde savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

İHH'dan Libya'lı ailelere gıda yardımı
 SİRTE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Libya'nın Sirte kentinde savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak Libya'da yürüttükleri insani yardım çalışmaları kapsamında Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Sirte kentindeki 400 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Sarıkurt, Türkiye'nin Libya halkının gözünde ayrı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Bölgede Türkiye çok seviliyor. Bizde bu sevgiye layık olmak için Libya halkının isteklerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak çatışmaların yoğunluğu ve uzaması neticesinde ülkede istikrarın sağlanamaması sebebiyle insanların ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor. Özellikle sağlık alanında büyük açıklar var. Sağlık merkezlerine ilaç yardımında bulunuyoruz. Hastanelerde bulunan diyaliz makinası, röntgen cihazları ve yoğun bakım ünitesi gibi cihazların bir çoğu yedek parça eksikliği sebebiyle kullanılamaz durumda. Ameliyatlar için gerekli olan araç gereçlerin çoğu eksik bununla birlikte tansiyon, şeker, böbrek, kalp ve kanser ilaçları başta olmak üzere ilaç eksiği hızla artıyor." dedi.

Faaliyetlerini Libya'daki Sivil Toplum Kuruluşları ile koordinasyon içinde yürüttüklerini ifade eden Sarıkurt, Libya'da olayların başladığı ilk andan itibaren taraf gözetmeden ülkenin tüm bölgelerinde yardıma muhtaç kişilere ulaşmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.

Sarıkurt ayrıca ülkede çatışan taraflar arasında insani diplomasi yürüttüklerini ve Libya'da birliğin sağlanması için de çaba harcadıklarını kaydetti. 

Anadolu Haber Ajansı
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