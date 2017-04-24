İHH, Nepalli yetimleri sevindirdi

BİRATNAGAR (AA) - İnsan Hakları Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yılda da Nepalli yetim çocuklara yardım eli uzattı.

THY seferiyle Nepal'in başkenti Katmanduya giden 5 kişilik İHH ekibi, buradan ülkenin ikinci büyük kenti olan ve nüfusunun yüzde 20'si Müslümanlardan oluşan Biratnagar'a şehrine geçti.

Ekiptekiler burada inşaatı 2014 yılında İHH tarafından tamamlanan Ali Ramazan ve Meryem Üstünsoy Yetimhanesini ziyaret etti.

Nepal Hira Eğitim Derneği bünyesinde faaliyet gösteren yetimhanede kalan çocuklar, İHH ekibini Türk bayrağı ve sevgi gösterisiyle karşıladı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, burada çocuklara yönelik yaptığı konuşmada, Türkiye'den selamlar getirdiğini söyledi.

Zamanla insan zihninin tıpkı insan bedeni gibi kirlendiğini belirten Çelik, "Nasıl çevremizi ve bedenimizi Allah'ın gökten indirdiği su ile temizliyorsak, Allah'ın kelamı ile de zihnimizi ve kalbimizi temizlemeliyiz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenin." dedi.

Çocukların saf ve temiz bireyler olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Biz yetişkinlerin size verdikleri ile zihinleriniz kirlenir ya da temizlenir. Sizleri temiz birer insan olarak yetiştirmek bizim görevimiz. Onun için bizler uzaklardan gelerek sizlerle buluştuk. İHH'nın sizler için yaptığı bu mekanda buluşmak bizim için büyük bir şeref."

Çelik, yetim çocuklara sahip çıktığı ve yoklukla mücadele eden Nepal'de çocukların eğitimi ile ilgilendikleri için Hira Eğitim Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

- "Burada kalan yetimler İslam'ın nuru ile aydınlanıyor"

Nepal Hira Eğitim Derneği Başkanı Ekrem Ali Miya da İHH ekibini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekibin uzak bir yoldan geldiğini vurgulayan Miya, şöyle devam etti:

"Yetimlerimize sahip çıktıkları için İHH'ya ve Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Burada kalan yetimler İslam'ın nuru ile aydınlanıyor. Çocuklar Kur'an-ı Kerim ve sünnet ahlakıyla yetişiyorlar. 33 öğretmenimiz burada yetim çocuklarımızın yetişmesi için görev yapıyor. 50 yetim burada barınıyor. Okulumuz halka da açık. Yaklaşık 580 çocukla birlikte yetimhanede barınan yetimlerimiz onlarla eğitim alıyor. Aylık 2 bin dolarlık bu yetimhanenin iaşe masraflarını İHH karşılıyor."

Miya, erkek yetimhanesinin yanı sıra anneleri ile yaşayan yaklaşık 20 yetim kız çocuğunun ihtiyaçlarının da İHH tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İHH ekibi, içinde elbise, hijyen kiti, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu hediye çantası ile bir miktar parayı kız ve erkek yetim çocuklara verdi.

Hediye takdiminin ardından ekiptekiler yetimhanede incelemelerde bulunarak, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Ekiptekilerden birinin Türkiye’den getirdiği palyaço kıyafeti ile yaptığı gösteri de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Ayrıca, "Her Sınıfın Bir Yetimi Var Projesi" kapsamında Konya Hocacihan Hüseyin Yıldız ilkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinin topladığı paralarla yetimhaneye 17 küçükbaş kurban bağışlandı, bir miktar nakdi yardımda bulunuldu.

Anadolu Haber Ajansı