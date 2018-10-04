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İGMD’ den Utikad’a iade-i ziyaret

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin başkanlığındaki İGMD Heyeti 2 Ekim 2018 tarihinde UTİKAD Yönetim Kurulu’na iade-i ziyarette bulundu. UTİKAD Dernek binasında gerçekleşen ziyarete UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılım sağladı. İki sivil toplum kuruluşu arasında geçtiğimiz yıl artan iş birliğinin ve ortak sürdürülen çalışmaların sektörler açısından faydalarının değerlendirildiği ziyaret kapsamında, Yeni Gümrük Kanunu’na ilişkin çalışmalarda da görüş alışverişinde bulunulması kararı alındı.

İGMD’ den Utikad’a iade-i ziyaret

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin başkanlığındaki İGMD Heyeti 2 Ekim 2018 tarihinde UTİKAD Yönetim Kurulu’na iade-i ziyarette bulundu. UTİKAD Dernek binasında gerçekleşen ziyarete UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katılım sağladı. İki sivil toplum kuruluşu arasında geçtiğimiz yıl artan iş birliğinin ve ortak sürdürülen çalışmaların sektörler açısından faydalarının değerlendirildiği ziyaret kapsamında, Yeni Gümrük Kanunu’na ilişkin çalışmalarda da görüş alışverişinde bulunulması kararı alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:12
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İGMD’ den Utikad’a iade-i ziyaret

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin Ağar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güven, 2 Ekim 2018 Salı günü Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’ne iade-i ziyarette bulundu. UTİKAD Dernek binasında gerçekleşen ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özal, Ekin Tırman, Rıdvan Haliloğlu, Cihan Yusufi, Koral Karşılıklı, Cihan Özkal ile UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette sektörlerin gündemlerine dair ortak konular değerlendirildi. 

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Haliloğlu ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur’dan oluşan UTİKAD Heyeti, İGDM’ye ziyarette bulunmuştu. İki sivil toplum kuruluşu arasında ortak konularda iş birliğinin arttırılması kararı alınmıştı. 

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, “Bu ziyaretin ardından İGMD ve UTİKAD arasında güzel bir diyalog kapısı açıldı. Bu karşılıklı diyalogun hem sektörlerimiz hem de ülkemiz adına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Zaten son dönemdeki gelişmeler de bununun göstergesidir” diye konuştu. 

Havayolu ile gelen yüklerde müşterilerinin ve kendilerinin IATA’nın TACT fiyatlarıyla ilgili cezaya düşmelerinin önüne geçmek için geçtiğimiz yıl İGMD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onaran ile UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Rıdvan Haliloğlu’nun yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına atıfta bulunan İGMD Başkanı Serdar Keskin; “Sektörlerimiz açısından uzun süredir çözüm bekleyen bu sorunun Ticaret Bakanlığı nezdinde çözümlenmiş olması iş birliğimizin ilk meyvesiydi” diye konuştu. 

Ziyaretin bir diğer gündem maddesi ise Yeni Gümrük Kanunu’ydu. Her iki sivil toplum kuruluşu açısından büyük önem taşıyan Yeni Gümrük Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Gümrük kanununda her iki sektörün ve ülkenin daha iyi bir geleceğe taşınması için görüş alışverişine devam etmeliyiz” dedi. 

UTİKAD tarafından 19 Eylül’de düzenlenen Geleceğin Lojistiği Zirvesi’ne katılım sağlayan İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, “Geleceğin Lojistiği Zirvesi’nde dijitalleşme ile birlikte lojistiğin ve dünya ticaretinin nasıl evrileceği net bir şekilde gözler önüne serildi. Sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyan ve ufuk açan bu zirveyle ilgili sizleri tebrik etmek isterim” dedi. 


Gelecekte pazar payını daha da arttıracak olan e-ticaretin de konuşulduğu ziyarette gümrük müşavirlerinin e-ticaretteki pazar paylarını arttırmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli geçen ziyaretin sonunda gelecekte iki kurum arasındaki ortak çalışmaların ve diyalogun arttırılması kararı alındı. 

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