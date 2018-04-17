İGİAD HEYETİNDEN ETİYOPYA ÇIKARMASI

İnşaattan tekstile, gıdadan telekomünikasyona farklı iş kollarından 21 iş adamının oluşturduğu heyet, Etiyopya Yatırım Komisyonu ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektör Birlikleri’ni (ECCSA) ziyaret ederek, ülke mevzuatı ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı. Heyet, ülkedeki meslektaşlarıyla baş başa görüşmeler de gerçekleştirerek fikir teatisinde bulundu. İş gezisinin ilk günü yapılan Büyükelçilik ziyaretinde T.C. Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ülke hakkında bilgilendirmede bulundu. Ulusoy: “Etiyopya sömürge olmamış kendi dili ve medeniyetini sürdüren nadir bir ülke.” dedi. 180 civarında Türk firmasının 30.000 istihdam ile 2,5 milyar dolar yatırım yaptığı söylendi. Etiyopya’nın Türkiye’nin öncelik verdiği ülkelerden biri olduğunu ifade den Ulusoy, “Türkiye olarak Afrika’daki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Etiyopya, 2.5 milyar dolarla bizim Afrika’da en çok yatırımımız olan ülke.” diye konuştu. Ulusoy, İGİAD üyelerinin, klasik iş adamlarının dışında iş ahlakına da önem veren bir grup olduğunu kaydederek, “Türkiye’yi ve Türk iş dünyasını burada çok güzel bir şekilde temsil edebileceklerini düşünüyorum.” dedi. Addis Ababa Büyükelçiliği ziyaretinde; T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Ahmet Gazi Zeyrek, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Acar, Maarif Vakfı Okul Müdürü Sedat Eroğlu, TİKA Müdür Yardımcısı Ahmet Lale, AA Bölge Müdürü İbrahim Tığılı, AA Etiyopya Muhabiri Tufan Aktaş hazır bulundu. 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerde iş imkanları, yatırım olanakları değerlendirildi. Yaklaşık 50 Etiyopyalı iş adamı ile birebir iş görüşmeleri yapıldı. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, AA Etiyopya Muhabiri Tufan Aktaş’a Etiyopya gezisi hakkında demeçler verdi.

“Olumlu bir intiba edindik”

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan da ülkede teveccüh ve ilgiyle karşılanmalarının çok memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, tarihi bağlar sebebiyle Etiyopya’ya ayrıca önem verdiklerini söyledi. Etiyopya’nın Afrika’nın gelişen bir pazarı olduğunu söyleyen Karahan, temaslarında olumlu bir intiba edindiklerini belirtti. Karahan, “Etiyopya belli riskleri taşısa da yatırım olanağının olduğu bir noktada. Rakamlar da bunu işaret ediyor.” diye konuştu.

“İGİAD sadece iş yapmak için gelmeyecek”

İGİAD Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise İGİAD’ın Etiyopya’ya geldiği zaman sadece iş yapmak için gelmeyeceğini aynı zamanda ahlaki ilkeleri gözeteceğini söyledi. Erdoğmuş, “Sahip olduğu ilkeler İGİAD’a diyor ki; siz sadece para kazanmakla mesul değilsiniz, girişim yaparken insani ve İslami olanı da dikkate almanız gerekir.” ifadelerini kullandı. Uluslararası alanda emek sömürüsü olduğunu hatırlatan Erdoğmuş, İGİAD’ın verimliliği ve üretkenliği de hesaba katarak daha insani çalışma ve yaşam koşulları ortaya koymak istediğini dile getirdi. Program son gün gerçekleştirilen mini bir şehir turu ile tamamlandı.