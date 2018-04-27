İGİAD, 'GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ' SAHİBİNİ BULDU

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), 2017 Girişimcilik Ödülü'nü İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina adına Genel Müdür Haluk Bayraktar'a verdi.

İGİAD, İstanbul'da bir kongre merkezinde düzenlediği etkinlikle '2017 Yılı Girişimcilik Ödülü'nü İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina adına Genel Müdür Haluk Bayraktar'a verdi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ödül töreninin teması 'Yerli ve Milli' oldu. Şirket, terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli rol üstlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) 'Yerli ve Milli' imkanlarla ürettiği için ödüle layık görüldü. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, dernek üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Vali Vasip Şahin, ''İGİAD'ın beni etkileyen yönü; sadece kazanmayı, gelişmeyi ve ilerlemeyi öne çıkarmamış olması. Bunun yanında belki bunlardan daha önemli olarak da iş ahlakını öne çıkarmış olmasıdır. Bu gerçekten önemli. Önümüzdeki asır artık bilgi çağı. Sanayi 4.0 dönemi başlıyor, yapay zekalar üretime ve günlük yaşantıya hakim olacak. Ama hep birşey açık kalacak; duygusal, ahlaki, moral ve değerlerin yaşatılması tarafı açık kalacak. Dolayısıyla biz; bugünden, dünden daha fazla moral ve ahlaki değerlerin hakim olmasını sağlamak zorundayız. Ödül alan firmaya teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gösterdikleri gayret ve hizmetten dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun'' dedi.

Ödül hakkında bilgi veren Ayhan Karahan, ''İGİAD, 14 yıldır 'Girişimcilik Ödülü'nü vermekte. Bu ödülü verirken dikkat ettiğimiz husus; helal ve meşru iş yapan ve emeğin hakkını gözeten işletmelere bulunduğumuz yılın ödülünü vermekteyiz. 2017 Yılı Girişimcilik Ödülü; özellikle terörle mücadelede ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ülkemiz savunmasına önemli katkılarda bulunan, yüksek teknolojik ürünler üreten, İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina'yı temsilen Haluk Bayraktar'a ödülümüzü takdim ettik. Bu yıl 'Milli ve Yerli' temasıyla ödül törenimizi gerçekleştirdik. Ülkemiz yatırımcılarının, girişimcilerinin ve Türkiye'nin hedeflerini yakabilmesi açısından teknolojik ürünlere yatırımın çok önemli olduğu dikkatini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istedik. İnşallah ülkemiz Baykar Makina gibi nice firmaların girişimciliğine şahit olacaktır. Ülkemiz, bu firmanın ürettiği İHA ve SİHA'larla çok önemli bir savunma gücüne ulaşmış ve caydırıcılık noktasında bölgesinde önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Başarısından dolayı şirketi tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Baykar Makina adına ödülü aldıktan sonra gerçekleştirdiği sunumda Haluk Bayraktar, şirketin ilk yıllarından bu zaman kadar nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. Bayraktar sunumunda İHA ve SİHA'ların nasıl yapıldığı ile ilgili video ve terörle mücadelece ne kadar etkili olduğuna dair bilgiler paylaştı.

Ödülü alan Haluk Bayraktar şöyle konuştu: ''Bugün İGİAD'ın 2017 Özel Girişimcilik Ödülü'ne firmamız layık bulundu. Bende Ar-Ge ve mühendislik ekibim adına buradayım. Bu ödülü almak bizim için büyük bir şeref. Dernek, iş ahlakını kendi odak alanına koymuş bir dernek. Buda bizim için ayrı bir şeref oldu. Ülkemiz havacılığında Cumhuriyet Dönemi'nde Nuri Demirağ, iş ahlakını en öne almış özel sektör girişimcisi. Bu seviyede teknolojilerin geliştirilmesi, ona özel ve üstün ahlaklı insanlar tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Bu anlamda burada bu ödüle layık görülmek bizim için bir onurdur''.