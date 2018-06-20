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Iggy SEA LIFE İstanbul’da

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde bulunan SEA LIFE İstanbul, yaz tatilinde tüm çocukları yakın zamanda İtalya'dan Türkiye'ye getirilen ve Avrupa’nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’yi ziyaret etmeye davet ediyor. 23 Haziran günü, KidsNook iş birliği ile düzenlenecek ve çocukların Iggy’yi daha yakından tanımalarına olanak sağlayacak “SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği” ise masal anlatımı ve duyusal oyunları içeren en keyifli yaza merhaba etkinliği olacak.

Iggy SEA LIFE İstanbul’da

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde bulunan SEA LIFE İstanbul, yaz tatilinde tüm çocukları yakın zamanda İtalya'dan Türkiye'ye getirilen ve Avrupa’nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’yi ziyaret etmeye davet ediyor. 23 Haziran günü, KidsNook iş birliği ile düzenlenecek ve çocukların Iggy’yi daha yakından tanımalarına olanak sağlayacak “SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği” ise masal anlatımı ve duyusal oyunları içeren en keyifli yaza merhaba etkinliği olacak.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
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Iggy SEA LIFE İstanbul’da

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri olan SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, Avrupa’nın en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’nin İtalya’dan transferini güvenle tamamladı. Iggy artık yeni yuvasında çok daha geniş bir yaşam ve hareket alanına sahip olacak.

2005 yılında Karayip Denizi'ndeki Cayman Adaları'nda yaralı olarak bulunan Iggy, İtalya’daki SEA LIFE Akvaryum’a teslim edildikten sonra uzun bir süre tedavi gördü. Tedavi süresinin çok uzun sürmesi nedeniyle doğal ortamında yaşayacağı adaptasyon sorunu düşünülerek açık denizlere bırakılamadı. Daha rahat bir yaşam alanına sahip olması için dünyanın en büyük beşinci okyanus tüneline sahip SEA LIFE İstanbul’a getirildi. SEA LIFE İstanbul’a ilk geldiğinde vücudunun kurumasını önlemek için gövdesi jelle kaplanan Iggy, ana tanka alınmadan önce vücudunu bu jelden arındırmak amacıyla bebek şampuanıyla yıkandı ve geniş bir karantina tankında 3 hafta boyunca karantina bakımına alındı.

Çocuklar için en keyifli yaza merhaba: “SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği”

Iggy’nin çok daha geniş bir yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyan SEA LIFE İstanbul, KidsNook Masal Akademisi iş birliği ile çocukları Iggy ile tanıştırmayı hedeflediği eğlenceli bir etkinliğe de imza atıyor. 23 Haziran günü gerçekleşecek ve Ayşegül Dede ile Kaplumbağa Iggy’nin masal anlatımı ile başlayacak “SEA LIFE İstanbul Kaplumbağa Iggy Çocuk Etkinliği” çocukların duygularını harekete geçirecek, oyun becerilerini geliştirecek pek çok duyusal oyunu içeriyor. 12:00 ile 16:25 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar KidsNook eğitmenleri eşliğinde oyun hamurları ile deniz kaplumbağası kabuğu tasarlayacak ve çim adam yapacak.

Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

SEA LIFE İstanbul ailesinin yeni üyesi Iggy, Chelonia Mydas cinsi bir yeşil deniz kaplumbağası. Oldukça meraklı ve hevesli olan bu tür, aynı zamanda yemek yemeye de düşkün. Ağırlığı 167 kg olan obur lakaplı Iggy, gündelik beslenmesinde yaklaşık 3000 gramlık marul, brokoli, salatalık, göbek ve deniz ürünü tüketiyor. Şu anda kabuk boyutu 100x80 cm ancak bu tür zamanla 200 kg ağırlığa ve 1-1,5 metre uzunluğa erişebiliyor. Tropik, tropik altı ve bazı daha ılıman denizlerde görülen yeşil kaplumbağalar adını yağ dokularının beslendikleri alglerden dolayı yeşile dönmesinden alıyor. Yaşam alanı tüm Akdeniz’e dağılmış ancak nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağalarını yaşatmak için birçok vakıf ve organizasyon çalışmalar yürütüyor.

SEA LIFE İstanbul son olarak doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye’nin ilk özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi’nde Kaplumbağa Dilek’i iyileştirmiş ve doğal yaşam ortamına kavuşturmuştu.

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