İGA’da İşletme Dönemine Geçiş Başladı

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; havacılık sektöründe Türkiye’yi bir merkez olarak konumlayacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına çok az bir zaman kala, organizasyonel yapının işletme dönemine hazır hale getirildiği açıklandı. Açıklamada; oluşturulan yeni yapıda, bu zamana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen inşaat sürecinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, tüm birimlerin 25 yıllık işletme sürecini yönetmek üzere tek bir çatı altında toplandığı belirtildi.



Eylül 2017 itibariyle İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kadri Samsunlu’nun, oluşturulan yapının tepesinde olacağının ifade edildiği açıklamada, İGA Havalimanları İnşaatı Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Yusuf Akçayoğlu’na, bugüne kadar proje için ortaya koyduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.



29 Ekim 2018’de ilk fazının tamamlanmasıyla hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. Operasyonel hazırlık ve taşınma süreci çalışmalarının hızla devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nda işletme döneminde görev alacak personel alımları ise artarak devam ediyor.