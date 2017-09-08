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İGA Havalimanı İşletmesinde Samsunlu dönemi

08 Eylül 2017 Cuma 12:22
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İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi H. Kadri Samsunlu atandı.

İGA Havalimanı İşletmesinde Samsunlu dönemi
İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye’nin havacılık sektöründeki adını en tepeye çıkarmayı hedefleyen İGA Havalimanı İşletmesi’nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu oldu. 18 Eylül 2017 tarihi itibarıyla göreve başlayacak Samsunlu, çalıştığı şirketlerde önemli değişim projelerinin hayata geçirilmesini sağlarken; finansman, kurumsal finans alanlarında ve altyapı sektöründe iş tecrübesi ile başarılı işlere imza attı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Samsunlu, işletme yüksek lisansını ise Missouri Üniversitesi’nde tamamladı. Çalışma hayatına mali analist olarak başlayan Samsunlu, 1995 ile 2006 yılları arasında çeşitli yatırım şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluklarını üstlendi. 2006 itibariyle üç yıl boyunca Romanya ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı yapan Samsunlu, 2009 yılından itibaren de enerji, inşaat, turizm, gayrimenkul, deniz yolu taşımacılığı ve havalimanı işletmeciliği sektörlerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Anadolu Haber Ajansı
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