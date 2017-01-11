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İETT DURAKLARI İHALEYE ÇIKARILACAK

11 Ocak 2017 Çarşamba 17:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İETT'nin bin 854 otobüs durağının, modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı için ihaleye çıkarılması onaylandı.

İETT DURAKLARI İHALEYE ÇIKARILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İETT'nin bin 854 otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı için ihaleye çıkarılması onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının 3. birleşimi, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında İETT otobüs hatlarındaki mevcut durakların modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkının verilmesi işinin ihale edilmesi teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. AK Partili meclis üyelerinin "evet", CHP'li meclis üyelerinin "ret" oyu verdiği rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan karara göre, İETT otobüs hatlarındaki mevcut duraklar modernize edilecek. İçindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkının verilmesi işi de ihaleye çıkarılacak.

CHP'li meclis üyelerinden protesto
Gündem dışı söz alan CHP'li üye Seyitali Aydoğmuş, Bahçelievler'deki Safiye Sultan Kız Yurdu'nun bir vakfa devredilmesini eleştirerek, binanın imarının, iskanının bulunmadığını, 25 metre dolgu toprağa inşa edildiğini öne sürdü.

Konuşma sürerken, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Selamet tarafından toplantıya 10 dakika ara verildi.

CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, Aydoğmuş'un konuşmasının kesilmesini protesto etmek için CHP'li üyeler olarak toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. 
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