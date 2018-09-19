İDO, denizlerin geleceğine sahip çıkıyor

Misafirlerine her zaman konforlu, avantajlı ve keyifli bir yolculuk deneyimi vaad eden İDO,İDO Yenikapı İskelesi’nde Wärtsilä Enpa iş birliği ile denizlerin temizliği için Türkiye’de öncülük ederek Seabin adlı yüzen çöp kutusunun kurulumunu gerçekleştirdi. Faaliyete geçirilen Seabin, her türlü atığı (yağ dahil) suyla birlikte emiyor ve ardından bu atıkları içinde tutarak temizlenmiş suyu tekrar dışarıya veriyor.

Avustralyalı sörfçü ikili Andrew Turton ve Pete Ceglinski tarafından geliştirilen ve 20 kg’a kadar atık taşıyabilen Seabin her gün ortalama 1.5 kg atık toplayabiliyor. Bu da yılda 20.000 plastik şişe ve 83.000 plastik torba toplayabildiği anlamına geliyor.

Seabin’in faaliyete geçirildiği basın buluşmasında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, “Denizlerimizin temizlenmesi için öncülük edecek bir adıma İDO olarak Warstila Enpa ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile destek verdiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. İDO’nun çevre dostu inisiyatifleri doğrultusunda ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde denizlerimizin geleceğine sahip çıkarak böyle kıymetli çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Seabin’in faaliyet açılışında konuşan Wärtsilä Enpa Genel Müdürü & Servis Unit Türkiye ve Hazar Denizi Direktörü Arie Pijl, “Wärtsilä olarak şirket amacımız olan ‘akıllı teknolojilerle sürdürülebilir toplumlar yaratmak’ mottomuzla paralel şekilde, denizlerin geleceğine katkıda bulunabilmek için Seabin Project ile bir iş birliğine girdik. En değerli müşterilerimizden biri olan IDO’nun, birçok çevresel faaliyette bulunduğunun farkındayız. Bu sebeple Türkiye’deki ilk yüzen çöp kutusu Seabin’i IDO Yenikapı iskelesine bağışlamak istedik. Denizlerimizin temiz tutulması açısından büyük bir adım olan bu projenin, tüm taraflar için mükemmel bir ortaklık olduğunu söyleyebilirim.” şeklinde iş birliği hakkında görüşlerini dile getirdi.

Özellikle deniz canlılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarabüyük önem veren İDO,bugüne kadar birçok projede yer alarak çevre konularındaki çalışmalara dikkat çekti.İDO, önümüzdeki dönemde de pek çok kurumla iş birliğine devam ederek, çevre ve diğer kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki duyarlılığını sürdürecek.